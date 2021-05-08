陳零九、邱鋒澤今晚開唱，前輩動力火車同台力挺。（粘耿豪攝）

陳零九和邱鋒澤的「九澤CP第四象限演唱會」今晚（8日）在台北流行音樂中心舉辦，特別邀請相差20歲的組合前輩「動力火車」合唱〈衝動〉，四人在台上組成一日限定「動力CP」，尤秋興謙誇九澤CP：「只要跟你們在一起，取什麼名字都可以。」陳零九和邱鋒澤邀兩位前輩走向台前靠近歌迷，動力火車幽默接話：「你們走慢一點，你們走一步我們要走三步。」笑稱自己的歌迷比較資深，大多都已有小孩，「所以我們在唱歌時可能會聽到台下有吸奶的聲音」，隨後獻唱〈天黑請閉眼〉。

此次演唱會硬體製作及服裝場租等投入約1000萬成本，票房粗估1100萬，陳零九和邱鋒澤事前精心準備超過20首歌及安可曲，陳零九提及自己去年遇到生離死別，其中一位就是黃鴻升（小鬼），希望小鬼今在現場聽他唱歌，語畢忍不住爆哭，轉身拭淚。陳零九的女友、田亞霍與新婚妻，以及五堅情的黃偉晉、小賴、婁峻碩等人今到場欣賞。

(中時 )