美國總統拜登日前替豁免新冠肺炎疫苗專利保護背書後，輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）7日警告，失去專利保護可能引發全球爭奪疫苗原料，威脅疫苗生產效率和影響疫苗的安全性。

拜登5日表態支持暫時放棄疫苗的專利保護，以便讓低收入國家盡快獲得疫苗，不少開發中國家目前仍深陷疫情危機。對此博爾拉直言，他深信缺乏專利保護將會「產生更多問題」。

博爾拉在領英（(LinkedIn）撰文指出，基礎建設並不是現階段輝瑞生產疫苗的瓶頸，而是製造疫苗的高度專門原料不足。

他表示，輝瑞的疫苗需要280種不同的原料和成分，這些原料來自全球19個國家。若是沒有專利保護，生產疫苗經驗遠不如輝瑞的製造商可能會開始爭奪疫苗原料。

博爾拉表示，目前生產疫苗的原料幾乎每一克都是直接運送至輝瑞的工廠，公司再直接把原料製作成可靠的疫苗，並隨即運送至全球各地。他認為豁免疫苗專利的提案可能威脅原料流動。

除此之外，博爾拉也擔心，缺乏專利保護可能降低研發誘因。他表示，近期豁免疫苗專利保護的言論並不會影響輝瑞的科學投資，不過他不確定其他數千家小型生技新創業者是否也會維持相同態度，後者仰賴投資人提供資金，而投資人注資的前提是新創公司的智慧財產權得到法律保護。

製藥業遊說團體美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）表示，豁免疫苗專利是「史無前例的舉動，將削弱全球對抗疫情的努力和疫苗的安全性。」PhRMA的會員包括輝瑞、嬌生和美國其他疫苗供應商。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，是美國批准緊急使用的三款疫苗之一。另外兩款是莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson ＆Johnson）研發的疫苗。

不過莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）則表示，他並不擔心豁免疫苗專利的問題。

(工商 )