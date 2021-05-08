入圍決賽100隊大合影。（廣達文教基金會提供）

準決賽現場。（廣達文教基金會提供）

競爭激烈的「廣達游智盃創意程式競賽」總決賽，今日（5/8）傍晚6點鐘，於苗栗巨蛋體育館圓滿落幕。台北市金華國小沙裕婷、鄧禹彤與長安國小林禹澔、邱植安分別奪下特優首獎，成為本屆最大贏家。另一座特優首獎由宜蘭縣竹林國小洪子晴、洪子涵獲得。

這個競賽是《廣達游於智》科技教育計畫，針對啟蒙小學四到六年級孩子扎根科技概念，運用「機電整合」實際產出創意作品的階段性學習成果的延伸，本屆共吸引來自全國含金馬地區22個縣市，1670名學生報名，組成總計835隊參與競賽。

今天入圍決賽的100隊選手，經過上午「愛妲」、「圖靈」、「賈伯斯」三項準決賽關卡基礎實作題考驗之後，晉級前30強的隊伍才能獲得下午「達文西挑戰」總決賽的資格，總決賽採「迷你黑客松」(Mini hackathon)方式進行，選手必須在100分鐘內製作出最完整和最具創意的作品，而難度最高的是，創作題目當場才公布。

這一屆「達文西挑戰」以保護自然環境，防止森林破壞為題，獲得特優首獎的台北市金華國小沙裕婷、鄧禹彤設計出防止山老鼠的通報系統，既安全保護通報者又不會驚擾森林裡的小動物。長安國小林禹澔、邱植安則以超音波感測器驅動石塊來趕跑盜伐者。宜蘭縣竹林國小洪子晴、洪子涵則趨動四階段裝置讓森林盜獵者無所遁形，作品都相當有創意，因此獲得評審團一致青睞。

前一晚就便陪同選手從嘉義北上參賽的家長反映，現場出題真是太為難小學生了，但也認同對孩子這種可以學習臨場壓力的反應。主辦單位廣達文教基金會執行長徐繪珈也表示，競賽的目的並不是強調孩子究竟能掌握多少技術的精準性，而是在引導孩子走上利用科技來創造解決問題的正確思路。當場出題，是《廣達游於智》在小學端教學現場實測三年後，發現孩子年紀雖小，只要經過基礎訓練，其實許多孩子已經具有教育計畫中所期望達到的運算思維、解決問題和設計思考能力。

(中時新聞網)