辛曉琪（右）今邀黃子佼擔任演唱會嘉賓。（海樂影業提供）

辛曉琪今（8日）起連2天在台北國際會議中心舉辦「回報以歌」演唱會，她身穿藍色亮片短裙開場，大秀性感美腿，演出嘉賓黃子佼，嘴甜直呼辛曉琪的美腿讓男人愛慕女人羨慕，「快60歲了，敢這樣子真的很厲害」，逗得辛曉琪樂不可支，黃子佼稱這次受邀是自己「三生有幸」，歌唱生涯簡直到達巔峰，妙語如珠氣氛歡樂。

辛曉琪今獻唱〈著火薔薇〉、〈煙〉揭開序幕，透露選唱這兩首歌，主要希望此次以另外一種角度讓歌迷驚喜；她感性地說：「我們終於見面了，我也等了好久，尤其現在這個時候（指疫情）還能得到大家的支持，真的由衷感謝大家到現場。」隨後幽默表示：「據可靠消息，今天全台灣北中南8場演唱會，台北就有5場，在座各位都是明智的選擇啊。」

許久不見的二胡大師溫金龍，此次受邀奏〈雨霖鈴〉、〈忘川〉，細膩的二胡弦樂聲，辛曉琪唱到招牌經典曲〈領悟〉時，台下所有歌迷合唱，現場搖身一變成了大型KTV。有別於小巨蛋的曲目編排，這次除了演唱自己的歌曲，辛曉琪更挑選許多從未唱過的曲目，包括〈十年〉、〈雪落下的聲音〉等，並且演唱偶像、麥可傑克森的〈Heal the World〉，希望慰勞粉絲近期辛勞，無論多艱難的日子也要保持希望。

(中時 )