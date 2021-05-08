「國民歌王」周華健今晚（8日）首度登上高雄巨蛋舉辦「少年俠客」演唱會，除了把台北場嘉賓齊豫和精彩的節目內容帶來高雄，更加碼安排驚喜彩蛋蘇慧倫，周華健笑說：「你們沒有去台北看，是沒有損失的！高雄更精彩，因為有加料，掌聲歡迎『蘇小妹』！」適逢母親節，兩人特別選唱台語歌曲〈家後〉獻給全天下母親，蘇慧倫祝全場「母親節快樂！父親也辛苦了！」

周華健和蘇慧倫合唱經典情歌〈被動〉贏得全場掌聲及歡呼，他大嘆：「我唱得那麼辛苦，最高潮是在這個地方！」蘇慧倫則撒嬌：「感謝華健哥哥讓我站上雄蛋！」兩人曾是滾石唱片同門師兄妹，相隔多年再度聚首成為同事，兩人也是彼此合唱最多次的「對象」，周華健稱讚年輕人想進演藝圈最好能有點天份，像蘇慧倫的聲音就是無可取代的。蘇慧倫接著宣布將於9月4日在高流舉辦「生命之花」演唱會，周華健趕緊提醒：「請永遠記得因為疫情的關係，我跟我的樂隊都很閒。」不料她卻說缺人跳舞，周華健只好接話：「我能演隻鵰啦！」

兩人交情深厚，合作演出默契十足，不過為了詮釋江蕙的〈家後〉，事前仍戰戰兢兢彩排多次，蘇慧倫坦言壓力很大，「這首歌實在太紅太經典，決定要重新翻唱時，頓時覺得壓力巨大！」周華健則製作了中、英、台語字幕機，她看到周華健在提詞機上密密麻麻註記的小抄，當場笑場，「第一次看到提詞機上的字幕這麼『精彩』，不但夾雜中文、台語，還融入英文單字！實在太可愛啦！」爆料周華健準備的字幕機夾雜中文、英文和台語，相當用心。

至於母親節如何過，周華健因為疫情關係很久沒出遠門，這次坐上高鐵就像小學生去畢業旅行一樣興奮，他老婆愛相隨一同南下，兩人預計在高雄多留幾天到處走走吃美食，幫老婆過母親節；蘇慧倫私下不太在意過節，但她日前有偷瞄到兒子用注音符號寫卡片，等著喜收母親節卡片，笑說「這是最好的母親節禮物了」。

周華健（右）一路以來都很照顧蘇慧倫，兩人交情深厚默契十足。（滾石唱片提供）

周華健（右）今在高雄演唱會上和蘇慧倫合唱掀高潮。（滾石唱片提供）

周華健（右）介紹蘇慧倫的綽號是蘇小妹。（滾石唱片提供）

(中時 )