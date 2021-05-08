近年Podcast在台灣越來越流行，成為了不少人的陪伴之餘，也是通勤、開車時聆聽的音訊內容，而2019年成立的台灣首個語音數位媒體平台SoundOn，正是提供360度全方位Podcast服務的平台，從原創節目、Podcast 播放器，到獨家的SoundClub語音直播功能，可算是為台灣最完整的Podcast生態系。

SoundOn 持續推出「SoundOn Originals 原創節目」，成立以來平台已有超過3萬檔的國內外節目，包含20檔以上的原創節目。（SoundOn提供）

而SoundOn就延續其Podcast的發展優勢，本月就特別為了原創節目《感官一條通》的粉絲，將節目線下活動現場，透過SoundClub語音直播功能搬到線上，將於13日活動當天在APP內的語音直播功能開立「直播VIP室」，把節目現場直接搬到線上「獨家開房」讓粉絲在家收聽，該功能也是台灣唯一整合Podcast播放器與語音直播功能的平台，讓Podcaster也能像電台一樣直播現場。

資深音樂人小樹就將於13日在Legacy [email protected]好丘，和觀眾現場互動並一同錄製節目，當天更將邀請到去年橫掃各大音樂獎項的大贏家阿爆，並領軍「那屋瓦」的原民新星們現場，雖然現場票在開賣首天就已完售，但SoundOn就特別將開立「直播VIP室」，讓樂迷們也能零時差及時同樂。

(中時 )