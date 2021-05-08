這艘從馬來西亞出發返回台灣的帆船，因檢疫問題無法進港，船上一行人只能枯等。(程炳璋攝)

11天前從馬來西亞出發返回台灣的帆船，因檢疫問題無法進港。(程炳璋攝)

7名台灣人11天前從馬來西亞搭乘帆船返回台灣，3天前船卻在東沙島故障，引擎齒輪箱油封進海水，自動舵失，克服萬難終在8日清晨抵高雄興達港，礙於防疫，最後停泊台南安平商港等待檢疫，但今早7點報關，疾管署卻回應「太臨時，假日無法派人，要等到禮拜一」，整船抱怨「政府讓人感覺像踢皮球。」疾管署晚間將到達現場，協助安置防疫旅館。

船長陳嘉峰說，今年2月間從馬來西亞購買一艘50呎動力中古帆船，計畫推廣海洋教育，期間歷經維修、保養，總算好不容易在11天前啟航，原本計畫9天就能抵台，卻遇上舒力基颱風，導致機件故障，帆船動力也受影響，延到今早才抵台。

一早先是停靠高雄興達港，但海巡單位告知必須配合防疫規定，停靠到商港，於是航行到台南安平亞果商港。原本以為這下終於可以返家了，沒想到，聯繫疾管局卻得到「這是港務局業務」，打給港務公司，又得知船舶停靠位置並非指定港務區，無法同意入港許可，截至晚間近10點仍無法放行。

船上7人成員來自花蓮、宜蘭、台北、台中，船上雖有礦泉水但已無食物，只剩餅乾，大家都歸心似箭。台南市衛生局長許以霖晚間趕到現場了解狀況，他表示，船上7人等等就可以下船移至防疫旅館，不會有防疫破口的問題。

船家也解釋，之所以未事先報關，是因為船隻損壞，無法以無線電提前報關，直到進港才能以無線電報關，所以今早報關就只得到疾管署回應，「太臨時，假日無法派人，要等到禮拜一」，讓一群人傻眼。不過，台南市政府獲悉後，晚間已協助聯繫，疾管署晚上10點派員到安平商港，稍晚就能協助船上人員安置防疫旅館。

(中時 )