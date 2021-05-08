明天就是母親節了，前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中在臉書po出一張與他與母親吳淑珍的合照，並表示燈華幾沉浮、安康盡滿福，吳淑珍近年來很少出現在公開場合，這張近照，她的氣色看來還不錯。

陳致中8日在臉書貼出一張與母親吳淑珍的合照，並表示，母親應是每個人生命中最美的字彙，無論是一支花兒、一張卡片、一頓豐盛，哪怕是一通電話、一個擁抱、一朵微笑，都能表達內心無窮的愛意與感謝，燈華幾沉浮、安康盡滿福，母親節快樂。

照片中，陳致中和吳淑珍微笑合照，桌上則擺著一個蛋糕。陳致中和吳淑珍的背後有一幅裸女畫作《禁忌的年代》，作者為張振宇，張振宇是陳水扁擔任台北市長任內的美術館館長。

去年7月，陳致中也在臉書po出吳淑珍的慶生照，照片中，吳淑珍和陳水扁、女兒陳幸妤合影，桌上同樣也是擺著一個蛋糕。陳致中當時表示，吳淑珍坐輪椅35年，不能吃蛋糕；他也透露，吳淑珍面前的蛋糕是作為拍照用的，雖然不能吃，但平安就是福。

網友留言表示，「祝扁嫂跟睿靚母親節快樂！」、「祝福母親節快樂」。

母親應是每個人生命中最美的字彙 無論是一支花兒、一張卡片、一頓豐盛 哪怕是一通電話、一個擁抱、一朵微笑 都能表達內心無窮的愛意與感謝🙏 燈華幾沉浮、安康盡滿福 — 母親節快樂😘 由陳致中發佈於 2021年5月8日 星期六

(中時新聞網)