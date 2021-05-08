關於今夏足壇球星轉隊的消息非常多，其中包括巴塞隆納的梅西(Lionel Messi)、巴黎聖日耳曼的雙雄內馬(Neymar)和姆巴佩(Kylian Mbappe)，許多報導表示梅西將有很大機率留在巴薩，而今年再度錯失歐冠的內馬則可能重返老東家，但這些消息在不久前被打破了，因為巴黎官方宣布與內馬正式續約。

OFFICIAL: Neymar signs a contract extension with PSG until 2025.



He’s staying in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/3X3OLlxhoF — B/R Football (@brfootball) May 8, 2021

據此前報導，內馬和巴黎將續約到2025年，年薪為扣掉稅額後的3000萬歐元(約台幣10億)，他原本是拿3600萬歐元(約12億台幣)，而內馬目前29歲了，也就是說他的生涯巔峰將留給巴黎，也代表他可能與姆巴佩繼續組成搭檔征戰。而目前內馬續約的金額僅次於梅西和C.羅納度(Cristiano Ronaldo)，但C羅的年薪是3100萬歐元(約台幣10億多)，與內馬差距並不大，也就是說內馬續約的金額幾乎等於足壇第二。

5月5日歐冠準決賽巴黎以0：2敗給曼城遭淘汰，這場比賽姆巴佩因傷沒有上場，只靠內馬獨挑大樑，不過此戰他表現失常，未能帶球隊更進一步，他全場5次射門都未能進球，在輸球之後他離隊消息不斷傳出，當時賽後《每日體育報》第一時間爆料：「巴黎被淘汰後，內馬意識到再奪歐冠途徑就是與梅西聯手，因此他準備降薪重返巴薩，因為他知道梅西已非常接近與巴薩續約。」

而此前巴薩主席拉波爾塔(Joan Laporta)也一直希望再次收購內馬增強巴薩鋒線戰力，但現在他們確定夢碎了，接下來巴薩目標可能是挪威明星前鋒哈蘭德(Erling Haaland)，他們希望才20歲的哈蘭德未來能統治歐洲賽場，並在梅西身邊學習和成長，以此目標來吸引其加入，當然目前失去內馬的他們真得加緊腳步了。也再次恭喜內馬成功與巴黎續約，期待未來他繼續保持巨星身手，為我們帶來精彩比賽！

(中時新聞網)