統一獅隊新秀何恆佑（右）一軍初先發5打數盡墨，只靠著失誤上壘，之後盜二壘失敗，生涯首安還要再等等。（陳怡誠攝）

統一獅今天首度面對樂天桃猿「潛水艇」張喜凱，賽前總教練林岳平還親自上陣，模擬下勾球路餵球給選手打，終場獅隊以6比2勝出，中止近期2連敗，但林岳平賽後並不居功，認為餵球只是教練的工作。

之前為了讓打者習慣側投黃子鵬的球路，林岳平就已經臨時起意上場餵球，他說：「上次是臨時起意，這次是有特別準備，下一次就再看看，對上再說啦！」

「餅總」認為，賽前會模擬對方投手投球方式餵球，只是希望打者在打擊練習時先習慣球路，有沒有效果還是要看球員臨場上的表現，「我只是賽前提供協助。」

有了教練賽前的「加持」，獅隊打者也在4局上有所突破，搭配戰術有效運用下，單局攻下4分，面對張喜凱5.2局敲出10支安打、換回6分。

而此役為了迎戰下勾投手，打線上也特別排上更多左打，新秀何恆佑也獲得生涯初先發的機會，不過他5打數浸沒，生涯首安還要再等等。

對於何恆佑表現，「餅總」賽後直呼：「OK啊！」他認為何恆佑守備還不錯，打擊則還需要在適應，「今天打下勾投手不是很常見，後面又有左、右投，看起來timing有慢一點，一軍投手轉速可能比較強，跟他判斷的有落差，希望透過比賽讓他多點適應，看能否趕快進入狀況。」

(中時 )