繼七大工業國（G7）外長發布公報支持台灣有意義參加世界衛生大會（WHA）後，美國國務卿布林肯也表示應該恢復台灣在WHA的適當地位。國民黨認為，全體國人應重視及感謝國際社會對中華民國的各種支持，包括對於台海和平穩定的關切，以及最近對於我國有意義參與WHA的正面聲明。

國民黨指出，G7本月5日外長會議所發布的公報、美國國務卿布林肯(Antony J. Blinken)於同月7日的官方新聞聲明、最近若干理念相近國家民選代表的連署或決議等，均指出應恢復台灣在國民黨政府執政時期，於世界衛生大會的觀察員地位，國民黨對此表示欣慰與感謝，這也顯示國民黨執政時期，確有能力為台灣在國際外交上做出更多貢獻。

此外，國民黨強調，政治無法達成防疫，值此全球共同對抗新冠肺炎疫情的緊要關頭，台灣應超越政治羈絆，參與國際重要活動以成為積極分享及貢獻的一員，期盼此次我方能以適當身分，順利參與今年5月24日召開的第74屆世界衛生大會。

國民黨另指出，近來台海四周漸有不安，兩岸相關人士均應自我節制，不挑釁、不衝突，力求優先擱置爭議，否則只會火上加油。

國民黨提醒，無論是國際參與或台海安全，均不可忽視兩岸關係所帶來的影響，也不宜率爾捲入強權政治的漩渦，甚至犧牲了國家主權與相關權益。民進黨政府應放開心胸，與社會各界對話，海納百川地擷取建議，理性、務實、靈活的參與國際組織、維護台海和平，才是增進2350萬民眾福祉的負責任作法。

(中時 )