微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達3日宣布離婚，各界震驚之餘也對離婚的財產分配高度關注；比爾蓋茲本週透過投資基金Cascade Investment轉移逾18億美元的股票給予梅琳達，其中還包括表現最為亮眼的汽車王國持股，而投資基金Cascade也意外成為各界焦點，羅列出這家投資基金部分表現亮眼的持股。

《華爾街日報》報導，根據美國證券交易委員會公告，梅琳達已成為可口可樂凡薩（Coca-Cola Femsa SAB）瓶裝公司，以及墨西哥廣播集團（Grupo Televisa SA）等兩家墨西哥公司最大的股東之一；另外，比爾蓋茲還轉移了加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway Co），以及全美最大汽車經銷商「汽車王國」公司（AutoNation Inc.）等股份。

據《投資者商業日報》報導，Cascade一共持有數十家上市公司，目前由蓋茲基金會的麥可拉森（Michael Larson）所操盤。

加拿大國家鐵路公司為Cascade主要投資之一，但近期表現雖不到差勁，但相較汽車王國就要遜色不少，今年僅成長0.1%，過去12個月成長37%；反觀汽車王國今年即上漲了49.6%，在過去12個月中大漲184%，為蓋茲的投資組合中表現最亮眼的一支持股。

除此之外，Cascade投資組合中排名第二的美國農林設備強鹿（Deere），強鹿今年上漲了40.8%，過去12個月中大漲180.3%；巧合的是，同樣以科技聞名的華爾街「女股神」伍德（Cathie Wood）兩個ETF ARKQ和ARKX中也持有強鹿這家股份。

(中時新聞網)