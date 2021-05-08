近年已經不再僅是主流音樂的年代，原創獨立音樂漸漸也在發光發熱，像草東沒有派對前陣子開賣的《不都媽生的 6.0》演唱會門票，開賣後就即被秒殺，還有在3月於高雄舉行的《2021大港開唱》，2萬張門票更是破紀錄地在3分鐘內完售，可見獨立音樂樂迷越來越多，而主力提供獨立音樂創作人交流發表、已經成立了15年的街聲，可是讓不少民眾可以「入門」獨立音樂的好平台。

街聲點聽數破10萬的歌曲也較前年成長了27%，當中新增的歌曲也成長了7%。（翻攝街聲）

已經成立了15年的街聲，因著近年獨立樂團及音樂人越來越流行，關注的樂迷也越來越多，在去年就有逾13萬的新樂迷加入、增加了70萬個追蹤以外，點聽數破10萬的歌曲也較前年成長了27%，當中新增的歌曲也成長了7%，可見越來越多的音樂人及樂迷都開始使用街聲。

街聲已經成立了15年之久，近年更因為獨立樂團及音樂人的流行，去年就吸引了逾13萬的新樂迷加入、增加了70萬個追蹤。（翻攝街聲APP）

在街聲的APP中能夠看到最近熱播的新歌曲，而且都是免費收聽的，可是樂迷認識原創獨立音樂人的好途徑。（翻攝街聲APP）

街聲近年也進行了多項跨界合作的活動，同時也會讓樂迷可在APP中找到自己追蹤的音樂人最近的演出活動。（翻攝街聲APP）

在街聲的APP上，可以看不到各種不一樣曲風、不一樣的創作者所發布的音樂作品，而且更是讓使用者免費聆聽的，不僅能夠看到最近熱播的新歌曲，還能看到新創作者的作品，同時也會讓樂迷可在APP中找到自己追蹤的音樂人最近的演出活動，隨著今年的音樂祭越來越多，樂迷也不妨可嘗試用街聲來認識更多的原創獨立音樂。

(中時 )