近年已經不再僅是主流音樂的年代，原創獨立音樂漸漸也在發光發熱，像草東沒有派對前陣子開賣的《不都媽生的 6.0》演唱會門票，開賣後就即被秒殺，還有在3月於高雄舉行的《2021大港開唱》，2萬張門票更是破紀錄地在3分鐘內完售，可見獨立音樂樂迷越來越多，而主力提供獨立音樂創作人交流發表、已經成立了15年的街聲，可是讓不少民眾可以「入門」獨立音樂的好平台。
已經成立了15年的街聲，因著近年獨立樂團及音樂人越來越流行，關注的樂迷也越來越多，在去年就有逾13萬的新樂迷加入、增加了70萬個追蹤以外，點聽數破10萬的歌曲也較前年成長了27%，當中新增的歌曲也成長了7%，可見越來越多的音樂人及樂迷都開始使用街聲。
在街聲的APP上，可以看不到各種不一樣曲風、不一樣的創作者所發布的音樂作品，而且更是讓使用者免費聆聽的，不僅能夠看到最近熱播的新歌曲，還能看到新創作者的作品，同時也會讓樂迷可在APP中找到自己追蹤的音樂人最近的演出活動，隨著今年的音樂祭越來越多，樂迷也不妨可嘗試用街聲來認識更多的原創獨立音樂。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。