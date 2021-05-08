大陸女星高圓圓外型清純可人，2014年嫁給台灣男星趙又廷，結婚至今感情甜蜜，是演藝圈令人羨慕的銀色夫妻之一。然而她近日更罕見以一身深V低胸裝，性感現身直播為代言品牌宣傳，但卻被網友注意到她似乎不太適應這樣的打扮，不時拉衣喬奶，就怕春光外洩。

41歲高圓圓近日罕見走性感風，以一襲深V低胸裝上直播，辣露鎖骨與白皙美胸，讓網友驚艷直呼「高圓圓這身衣服好性感」、「趙又廷奪妻之恨不共戴天」、「高圓圓真的漂亮」、「這麼美的女人又怎樣，我還是得不到她的男人」。

高圓圓難得走性感風。(取自抖音)

不過高圓圓也被注意到在分享如何戴墨鏡拍照好看的秘訣時，似乎因為衣服太性感，顧不得形象數度當眾拉衣喬奶，吸引網友關心留言：「女神覺得這件衣服太暴露了嗎？一直扯衣領好不方便啊，可以用胸貼。」

高圓圓似乎有點不自在，不時拉衣喬奶。(取自抖音)

高圓圓憑著電視劇《倚天屠龍記》周芷若一角走紅，即便升格人妻魅力不減，去年更擊敗《慶餘年》女星李沁，拿下大陸知名論壇「虎撲」舉辦的第5屆女神大賽票選冠軍，而前4屆冠軍分別為賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲。

(中時新聞網)