大陸人氣選秀節目《青春有你3》原定今（8）日晚間舉辦總決賽直播，卻接連發生被看好中心位出道的練習生余景天醜聞，還有粉絲為了投票的「倒奶事件」，導致節目遭北京廣電局勒令停播；微博今晚卻流出小道消息，節目組已偷錄製總決賽，9人成團名單確定，甚至連團名都曝光，9人將以限定男團「NINEVER」出道。

《青春有你3》從開播後就話題不斷，但粉絲為了投票做出浪費食物的舉動，惹怒北京廣電總局，本來準備迎來總決賽的節目卻遭勒令停播，讓19位練習生、導師們和粉絲都很崩潰；但今晚微博卻瘋傳《青春有你3》節目組，已偷偷錄完總決賽，成團9人分別是羅一舟、唐九洲、連淮偉、劉冠佑、鄧孝慈、孫瀅皓、劉雋、段星星和孫亦航，成團名為「NINEVER」。

微博瘋傳《青春有你3》成團9人名單。(圖/ 摘自微博)

而有陸媒報導指出，愛奇藝官方已向廣電總局面談，試圖爭取下星期播出錄製好的總決賽，若未得到許可，最壞打算就是9人原地成團；但目前愛奇藝尚未出面證實或澄清，該名單真假仍不確定真假。

消息曝光後也引起網友們熱烈討論，「無論真假，都是目前最慘選秀啊」、「希望成團後不會被叫倒奶男團」、「心疼這些練習生啊」、「別人的錯留下來的人扛，替他們感到心酸啊」、「期待他們9人，未來無限可能」、「有實力的孩子會被看到的」。

(中時新聞網)