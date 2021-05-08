前高雄議長許崑源去年墜樓身亡，二女兒許采蓁將投入2022高雄市議員選舉。許采蓁被爆6日前往拜票時，一名陪同的藍衣男子到一家店家協調停車位未成，卻等許采蓁離去後，回頭飆罵店家，讓店家網路怒爆此事，還附上監視錄影器畫面，詢問「這樣真的無法可管嗎？」許采蓁8日在臉書表示，她對此事不知情，也已獲得獸醫院院長的諒解，但卻有部分媒體斷章取義、栽贓誣衊，希望她是最後一位受害者。天佑台灣。

許采蓁8日在臉書表示，這幾天適逢母親節，因此服務處備了些許康乃馨，要分送給鄉親，以表達全體同仁感念天下母親的辛勞。

許采蓁接著表示，她在6日發送康乃馨時，發生了一段意外的插曲，因為她平時都以摩托車當代步工具。在6日當天發送康乃馨時，因停放機車，造成熱心民眾與獸醫院產生衝突事件，由於發生衝突事件是在她離去後，所以她並不知情，直至今日，她才得知發生這件事，得知後第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長深明大義，明白她與此事件無關，不予以怪罪。

許采蓁指出，但今天卻有部分媒體以斷章取義及扭曲事實的方式來，進行栽贓誣衊的行徑，她呼籲，目前疫情蠢動並非太平盛世，台灣需要的是更多的包容及愛心，而非栽贓誣衊，因此她期盼從此台灣不再有栽贓誣衊的事件發生，希望她是被栽贓誣衊的最後一位受害者。天佑台灣！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

這幾天適逢母親節，因此服務處備了些許的康乃馨分送給鄉親，以表達全體同仁感念天下母親的辛勞。 在5/6日發送康乃馨時發生了一段意外的插曲，因為采蓁平時都以摩托車來當代步工具。 在5/6當天發送康乃馨時，因停放機車造成了熱心民眾與獸醫院產生了... 由許采蓁發佈於 2021年5月8日 星期六

(中時新聞網)