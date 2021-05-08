王郁熙、陸子玄、徐芷奇探訪長輩。紅心字會提供

三人愛心滿滿。紅心字會提供

三人開心做公益。紅心字會提供

王郁熙（左起）、陸子玄、徐芷奇期待發展多面向的演藝工作。紅心字會提供

藝人陸子玄、徐芷奇（敲敲）、王郁熙（C Bo）擔任紅心字會傳愛大使，8日陪伴弱勢、獨居長輩提前慶祝母親節。3人一早到南門市場採買點心，挑選長輩們愛吃的食物，探望過程中還獻唱、送上康乃馨花束及卡片，讓爺爺奶奶們又驚又喜，奶奶還高興得流下感動的淚水。

陸子玄是女神解婕翎的表妹，擁有甜美童顏，五官也神似解婕翎。9日母親節，陸子玄說曾送媽媽項鍊，後來改包紅包較多，送過最貴重的禮物就是買了一輛車了。徐芷奇去年母親節送媽媽一個紫水晶洞的擺飾，結果媽媽笑不出來，「聽到我花了快5000元買這東西，她更火大，說還不如把錢給她」。

活動現場，高齡90歲的爺爺說：「今天好像過年呀，好久沒有過節了」；70歲的徐奶奶則說疫情緣故，無法與親人一起度過，有她們的陪伴，這個節不孤單。紅心字會秘書長李顯文表示，藉由年輕人探望長輩，可以讓長輩懷念自己的母親，也讓晚輩們明白，即便母親不在，對子女的愛仍不變。

對於未來計畫，陸子玄表示，目前每個月仍會把固定收入的一部分拿回家，「希望廠商可以多找我合作，未來有機會也想往戲劇圈發展」。徐芷奇、王郁熙現階段除了在《同學來了》節目中擔任固定班底，也開始上表演課，希望嘗試演戲或主持工作。

(中時 )