英國央行英格蘭銀行行長安德魯·貝利說，加密貨幣「沒有內在價值」，投資加密貨幣的人應該準備賠掉所有錢。

今年，比特幣，以太坊，甚至狗狗幣等數位貨幣一直在震盪，讓一些投資者想起了2017年的加密泡沫，當時比特幣飆升至20,000美元，一年後卻跌至3,122美元。

在星期四的一次新聞發布會上，貝利被問到加密貨幣的價值不斷上升時，他說：「它們沒有內在價值。這並不意味著人們沒有賦予他們價值，因為它們可能具有外在價值。但是它們沒有內在價值。內在價值。」

他補充說：「我將再次直言不諱。」 「只有在您準備輸掉所有錢的情況下，才購買它們。」

貝利的評論呼應了英國金融行為監管局的類似警告。

金融服務監管機構在一月份表示：「投資加密資產，或與之相關的投資和放貸，通常會冒著投資者資金承擔很高的風險。」

「如果消費者投資這些類型的產品，他們應該準備賠掉所有的錢。」

曾經是FCA執行長的貝利長期以來一直對加密貨幣持懷疑態度。在2017年，他警告說：「如果您想投資比特幣，請做好損失所有錢的準備。」

比特幣今年上漲了90％以上，部分原因是機構投資者和特斯拉等企業購買者的興趣日益濃厚。這家電動汽車公司今年早些時候購買了價值15億美元的比特幣，其持有的價值已升至近25億美元。

支持比特幣的人將其視為類似於黃金的價值存儲，因為其供應稀缺-只能鑄造2100萬比特幣-認為隨著世界各國中央銀行印製貨幣以緩解冠狀病毒，該加密貨幣可以作為通貨膨脹的避險工具受重創的經濟體。

然而，持懷疑態度的人將比特幣視為等待破裂的市場泡沫。美國銀行證券（Bank of America Securities）首席投資策略師邁克爾·哈特奈特（Michael Hartnett）表示，比特幣的反彈看起來像是「所有泡沫之母」，而Alvine Capital的斯蒂芬·艾薩克斯（Stephen Isaacs）則表示，「該產品在此期間沒有任何基本面。」

(中時新聞網)