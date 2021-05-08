澎湃新聞8日報導，經營雲南省級重點扶持文化產業項目「大理城隍城」等十多家企業，身價上億元（人民幣，下同）的47歲女富豪王永均，趁52歲趙姓前夫住院打點滴熟睡之際，將農藥注射到點滴瓶內，致趙姓於死地。經醫務人員發現，追出王女因不堪長期受虐，多次對前夫下藥，全案經雲南大理州中級人民法院一審依殺人罪判處無期徒刑。

判決書稱，趙某的現妻及3個未成年孩子向王永均提出喪葬費20萬元、死亡賠償金1億元、醫療費用53萬2325.10元、被撫養人生活費3千萬元、住院伙食補助費2900元、誤工費5萬元、交通及住宿費1萬2998元、火化費2萬1300元、精神撫慰金1千萬元，共計1億4千零81萬9523.10元。（約合新台幣6.16億元）民事賠償。不過一審未予支持，只判賠醫藥及喪葬費相關費用共計572353.30元（約合新台幣250萬元）。

判決書指出，2020年6月10日上午11時許，趙某因身體不適到大理市第一人民醫院急診科打點滴，王永均趁趙某熟睡之機，將事先準備好的敵敵畏（農藥）注射到趙某的打點滴瓶內，致趙某病情加重。醫院相關監控顯示，當天13時許，王永均在廁所擠打點滴瓶內的液體時被護理師發現並搶回，之後又在垃圾桶找到一支無針頭注射器。立即報警傳喚王永均到案說明。趙某則延至同年7月7日下午腹腔出血死亡。

後經驗屍，發現死者心血、肝臟、肺臟組織均檢出百草枯成分，證實趙某死亡原因為百草枯、敵敵畏中毒致多器官損傷、器官功能衰竭死亡。

法院審理查明，因趙某在公司經營方面過於獨斷，時常當眾打罵王永均，以及日常生活中積累的矛盾，王永均心生報復趙某的念頭，並多次將含有百草枯成分的農藥混入口服液中給趙某服用，致其多器官損傷、器官功能衰竭死亡。

判決書指出，王、趙二人於2005年9月9日登記結婚並育有一女。2009年5月11日以感情不和為由協議離婚，但仍以夫妻名義共同生活。離婚協議載明，女方原經營的大理港城建材經營部、大理港城經貿有限公司、大理萬誠房地產開發有限公司仍歸女方所有，債權債務也歸女方承擔。

判決書顯示，趙某平常愛打罵王永均，盡管兩人離婚，但一直住在一起，一同管理房地產開發公司，因公司的事經常爭吵，有時趙某直接動手打王永均，開會時王永均插話，趙某就拿身旁的煙灰缸、凳子等東西砸王永均，還有次在食堂趙某將一盆菜湯從王永均頭上倒下來。

另有證人指出，2013年8月，趙某與現任妻子蘇女登記結婚，但結婚後，趙某仍與離婚的王永均住在一起，蘇女對此反感，2015年二人離婚，到2017年又復婚，二人生育3個孩子。王永均經常抱怨趙某亂支出，每月要幫他還10多萬元信用卡，趙某還向昆明多個公司（其中兩家法定代表人是蘇女）多次匯錢，一直虧損。直至此次事發，王永均才知道趙蘇二人結婚。

判決書稱，法院認定，王永均和死者趙某離婚後仍以夫妻名義共同生活，趙某在公司經營方面過於獨斷，時常當眾打罵王永均，又因日常生活中積累的矛盾，王永均心生報復趙某的念頭。

除往打點滴瓶裡注射敵敵畏外，法院還查明，王永均多次將含有百草枯成分的農藥混入口服液中給趙某服用，最終致其多器官損傷、器官功能衰竭死亡。

(中時 )