法國先前宣布以39億歐元（約新台幣1315億元）的價格，售予埃及30架飆風（Rafale）戰機；由於印度2016年才花了78億歐元（約新台幣2630億元）購買36架飆風，引發反對黨政治人物和民眾的質疑。

印度最大反對黨國民大會黨（Indian National Congress）國會領袖沙魯爾（Shashi Tharoor）於推特發文，質疑為何印度政府取消一開始購買126架飆風的計畫後，之後決定買36架時單機價格卻上漲非常多；且埃及和卡達購買飆風的單價都「遠低於印度」，要求政府解釋造成價差的原因。

「和平與衝突研究所」（IPCS）資深研究員密特拉（Abhijit Iyer Mitra）指出，購買第一批戰機時，由於需要在國內建立操作新戰機的培訓、維護等基礎架構，價格本來就會比較高，如埃及在2015年採購第一批24架飆風時便花了52億歐元（約新台幣1753億元）。

他進一步表示，印度飆風不但整合了「增程型高彈性模組化彈藥」（HAMMER，俗稱「榔頭」）、先進導航系統、頭盔瞄準器、紅外線搜索追蹤（IRST）系統，以及於高海拔基地運作所需的發動機冷啟動能力等額外要求；且製造商達梭（Dassault Aviation）提供的維護服務合約更長達5年，而埃及僅有2年，相較之下反倒是印度佔了不少便宜。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）補充，卡達2015年以63億歐元（約新台幣2125億元）採購24架飆風，不過該價格還包括各式飛彈，以及由法國軍方代為訓練36名飛行員和100名地勤人員；希臘則在2020年簽約以25億歐元（約新台幣843億元）低價購買18架飆風，不過其中有12架是法國空軍使用過的二手機。

(中時新聞網)