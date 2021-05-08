原PO表示，在2人交往期間，她漸漸察覺不對勁，發現男友似乎被家李「照顧」地很好。(摘自Dcard)

由於每個人的家庭養成不盡相同，長大後伴侶對彼此家族成員間的親密關係的容忍程度也因人而已異。不過有位女網友爆料，頂大畢業，年輕有為的男友某日和她聊天時，竟脫口而出「媽媽會幫忙打手槍」，嚇得她馬上分手。龐大資訊顛覆網友三觀，直呼是「極品媽寶」！

原PO在Dcard上發文表示，曾交往過一位年輕有為的男友，當時他年約30歲，國立頂大的研究所畢業，在竹科上市公司擔任IC設計工程師，年收入約250萬-300萬，條件相當好。

但原PO在交往期間，漸漸察覺出不對勁，發現男友似乎被家裡「照顧」地很好，而男友媽媽從他口中聽起來相當溫柔，更像是位模範媽媽。就在某一天，2人在聊天時，男友竟脫口說出「媽媽會幫他打手槍」，原PO當場被嚇傻。

回過神後，原PO詢問男友「你爸知道這事嗎？」男友察覺到原PO臉色大變、神情出現異狀，才趕緊改口說是開玩笑，但2人沒過多久便分手了。原PO坦言，這件事的驚悚程度可以排在她人生重大事件前三名。

貼文一出，網友紛紛震驚表示，「這好誇張，完全無法接受」、「這是認真的嗎……難道A片演的都真的」、「太驚悚了吧⋯」、「好噁，直接分手」、「這個要發在靈異版」、「好好笑但真的超噁，什麼另類媽寶嗎，媽媽的巨型寶寶」、「這世界上真的有一堆怪事都是真的啊，原來A片演的也是真的，創作靈感來源於生活。那個男友真的是極品媽寶啊。」

沒想到，有一位網友竟也有類似經歷，她透露，「他（男友）自己還自爆媽媽會幫他用嘴巴用出來之類的，這也是我人生中遇到震撼的事蹟前三名」。

(中時新聞網)