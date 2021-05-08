特斯拉去年大漲逾700%，然面臨著福斯、BMW等各大傳統車廠的急起直追，銷售雖依舊強勁，但市占也受到來自傳統車廠的挑戰，近期股價呈現疲弱，據外媒最新消息指出，特斯拉大股東巴美列捷福（Baillie Gifford）不看好特斯拉後市，先後大量出售特斯拉股票。

特斯拉於今年1月26日創下每股883美元的歷史收盤新高，而在這之後，特斯拉股價下跌逾25%。

根據《CNN》報導，英國投資管理巨頭巴美列捷福於第一季拋售1110萬特斯拉股票，佔特斯拉總發行股份1.2%，持股量也較去年第4季減少約40%；但巴美列捷福仍是特斯拉第5大股東，持有1.7%特斯拉的股份。

事實上，巴美列捷福在去年第4季就已經了拋售740萬股的特斯拉股票，加上今年第一季所拋售的股份，自9月底以來，已經拋售了其一半以上的特斯拉持股。

巴美列捷福並未對出售特斯拉股價做出任何回應。

只不過特斯拉於2020年大漲743%，如今特斯拉的市值超越世界六大汽車製造商的總和，但由於電動車市場需求激增，其他傳統車廠也對市場強勁的需求虎視眈眈，尤其以BMW和福斯等車廠更是揚言要超越特斯拉，很明顯的，來自傳統車廠的挑戰，也是特斯拉所要面臨的難題之一。

(中時新聞網)