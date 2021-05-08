全球塞港、缺櫃無解，航運運價持續竄升，帶動航運股股價走高，貨櫃三雄頻創新高。有網友見航運股的漲勢強勁，於7日用利率1.35%的信貸借了100萬想買陽明股票，並打算用融資再買6張，網友看到後苦勸「不要信貸又融資啊」、「遇到不可抗力的風險跟因素就是死，沒別的」。

歐美港口嚴重擁塞、貨櫃短缺的問題未見起色，還經歷長賜輪橫堵蘇伊士一事，嚴重影響全球航運，全球運價創下歷史新高，且仍在不斷的飆漲，航運股惠及運價上漲，營收也有亮眼的表現，股價漲勢強勁備受看好。

該名網友在PTT上發文稱看到陽明近期的強勁表現，用1.35%利率信貸借了100萬，還打算加碼融資6張，詢問「100萬要全買目前股價91.5元的陽明，還是在他回檔分批買進？」。

有網友回帖阻止原PO，表示就算真的看好陽明會到150元，也不是短時間就會到，如果突然又來了大利空消息引發股市大崩，就有很大的風險被斷頭，雖說不一定會大回檔，但照這樣玩，「遇到不可抗力的風險跟因素就是死，沒別的」。

其他網友也認為原PO這樣操作風險太大，「良心建議，用你的資產買就好了，不要信貸又融資」、「真心建議不要，動盪一大妳會寢食難安」、「不要這樣操作，先進場等原始單有穩定損益再開槓桿」、「融資買骨（股）就是韭菜中的霸主，又肥又嫩」。

有趣的是，底下也有不少網友看到1.35%的利率驚呼「1.35這麼便宜，好猛」、「什麼信貸可以一百萬1.35分享一下」、「1.35？我都想借了」、「哪裡有1.35的信貸」。

(中時新聞網)