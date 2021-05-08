安妮黑色勁裝展露身材。伊林娛樂提供

何篤霖擔任主持人。伊林娛樂提供

王麗雅展露腹肌。伊林娛樂提供

王麗雅熱愛大自然，皮膚黝黑，展現自信健康美。伊林娛樂提供

「2021北海岸時尚藝術季」8日在富基漁港揭幕，首日登場的「富基食時尚」由何篤霖擔任主持人，名模王麗雅率領伊林專業模特兒，展演潘怡良設計的20套服裝，俄羅斯美女藝人安妮乘坐重機出場，氣勢非凡。

安妮沒坐過重機和摩托車，今天坐上重機時還有點緊張。被問到母親節怎麼過？她說俄羅斯沒有母親節，只有3月8日女人節，她已有2年沒回老家，只能靠視訊和媽媽聯繫，9日的母親節，她入境隨俗，打算做料理給妹妹吃，就像媽媽一樣照顧妹妹。

安妮第一次到富基漁港，她看著沿途的風景，如同回到自己的家鄉海參威，當地也盛產海鮮，「我在海參威最喜歡品嘗鮭魚跟帝王蟹」。擁有中餐丙級執照的她，在現場小試身手，製作俄羅斯風味的海鮮沙拉，具有獨特家鄉味。

安妮2年前拍寫真，因嚴格控制飲食和運動，完全沒復胖，「我那時候瘦得很辛苦，減肥太痛苦，我不想胖回來」。平常她會做好吃的桌菜給妹妹吃，自己沒怎麼吃，反而把妹妹養胖，她除了繼續跳鋼管舞、上健身房運動，最近還想學騎馬。

陽光名模王麗雅穿潘怡良服飾壓軸走秀，飄逸的長髮編上珍珠，海洋元素與漁港相襯，她的服裝露出結實腹肌線條，笑稱：「我自帶『腹肌（富基）』漁港。」她首次在漁港走秀，感覺新奇，工作之餘也常往山上或海邊，她推薦大家多發掘台灣之美。

熱愛大自然的她，認為皮膚變黑是她遊山玩水的戰袍，但日曬之後如何讓皮膚仍有光澤度，她說要靠飲食和運動維持。

飲食部分，她實行比較緩和的1212，「餐盤食物分成4等份，2份蔬菜、1份蛋白質、1份五穀糙米，進食的順序從蛋白質開始，接著蔬菜，最後五穀糙米，這樣血糖會比較穩定」。她近年取得瑜伽老師及體適能教練資格，最近將上頌缽課程，體驗聲音療癒。

(中時 )