主持人和來賓錄外景。衛視中文台提供

主持人和來賓競賽。衛視中文台提供

引來大批人潮。衛視中文台提供

小禎、陳零九、婁峻碩主持衛視中文台電玩真人版外景遊戲節目《CARRY吧 玩家們》，本周與女神來賓Lara梁心頤、林明禎組隊前進樹林興仁花園夜市，目標就是要學習擺攤籌萬元並幫觀眾謀福利搶萬元消費券。

為達成目標，五人齊心努力，在眾多粉絲聞風包圍下，還破天荒在夜市LIVE獻唱〈下雨天〉」、〈天黑請閉眼〉等歌曲，把現場擠得水洩不通。五人的任務是必須靠自己在興仁花園夜市擺攤做生意，只要在限時內賺取超過1萬的營業額，就可以獲得同等金額的消費券送給觀眾。

但在擺攤前，五人必須透過關卡獲得資源，還要跟夜市裡的攤販老闆PK，好借用擺攤用的生財工具。其中有一個任務小禎和工作人員PK比「翻鍋」，短短30秒工作人員翻了40次，眼見大勢不妙，小禎發揮「神技」使出神速翻鍋技能，只用了20秒就超越了40次紀錄，讓大家大呼太厲害。

在「爆衝翻桌率」遊戲關卡時，陳零九也使出「翻桌」大絕招，遊戲規則是玩家必須跟對手PK，將不銹鋼桌用力往前丟，而且要用「翻桌」方式讓桌子翻轉後，再扶正繼續往前「翻桌」，看誰先抵達200公尺後的紅線即獲勝。

號稱在主持團隊裡是軍師的他，玩起遊戲來也是認真無比，奮力將桌子翻了幾圈後，竟然用力過猛，堅固又沉重的桌面和桌腳當場「分家」，讓全場看了好傻眼，瘋狂又搞笑無比，讓小禎直呼看陳零九翻桌好療癒。《CARRY吧 玩家們》每周日晚上7點播出。

(中時 )