去年7月發生的大理城隍城法定代表人王永均毒殺前夫總經理趙某一案，經雲南大理州中院一審判決王永均犯故意殺人罪無期徒刑，看似塵埃落定，不過，兩人突然缺位近一年來，城隍城的生意也越發困難，尤其被告身繫囹圄，名下企業財產還有上億元（人民幣，下同），員工工資也拖欠已久，一時難以解決。

上游新聞8日報導，大理古城作為雲南旅遊的核心景區，每年都會迎來天南地北的各方遊客，但占據了古城黃金位置的大理城隍城商業街卻陷入了一片灰暗：大理城隍城趙姓總經理在2020年7月去世，公司法定代表人王永均也消失了近一年。趙萬軍、王永均曾在大理長期以「夫妻檔企業家」形象，頻繁參加社會活動，兩人突然缺位近一年，城隍城的生意也越發困難。

上游新聞報導，王、趙兩位核心老闆的恩恩怨怨，城隍城的員工和商戶都只是聽說或猜測，大理城內對於此事的議論紛紛中，人們問得最多的是，已經和趙某離婚近10年的王永均，為何一直沒有離開趙萬軍？再婚之後的趙萬軍，又為何會對充當生意夥伴的前妻，多次暴力以待？「離婚不離家」的背後，又是怎樣的怨念，會讓一個女人下定多次投毒的決心？

天眼查資訊顯示，王永均實際控制的大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司於2012年10月31日成立，實繳註冊資本8700萬元（人民幣，下同）。

據雲南本地媒體報導，大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司開發運營的「大理城隍城」項目，被列為雲南省省級重點扶持打造的文化產業項目之一，2017年2月21日，大理州文化產業發展領導小組將城隍城列為「大理州文化產業重點企業」；2018年8月，城隍城被雲南省文化體制改革發展領導小組辦公室評為「雲南省民族民間工藝品銷售示範街」。

此外，王永均名下的公司還包括昆明萬誠資本、大理港城經貿、大理萬誠文旅、大理萬誠房地產、萬銘股權基金等14家企業，這些公司的實繳註冊資本均超過千萬元。

其中，擔任大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司總經理的趙萬軍，名下只有實繳註冊資本1800萬元的大理萬誠農業發展有限公司。

(中時 )