不少人願意為了愛情付出一切，即便對方結過婚甚至有小孩也沒關係。一名男網友表示，自己跟現任女友交往2年，女友在10多年前曾跟別人未婚生子，現在帶著一個小孩，但他認為遇到真愛，堅決要將對方娶進門，卻沒想到結婚前夕女友一句話，讓他崩潰不已，直問「我該結婚嗎」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示自己33歲，女友則小他2歲，女友在17歲那年跟當時男友生下小孩，沒想到男的竟然跑了，而如今他跟女友也已交往2年，對方也懷孕5個月，讓他決定要將女方娶進門。

隨著女友肚子越變越大，女方家人也開始催婚，沒想到到了結婚前夕，女友才跟他坦白自己出軌了，不知道肚子裡的小孩是誰的，讓原PO崩潰，「現在要怎麼辦」，還該不該結婚。

網友們紛紛留言：「真的是好事成雙啊(茶」、「你女友應該不是外面有男人，而是工作中有的」、「建議你參考她前男友，跑吧」、「原來是專業揹黑鍋的」、「現成老爸可憐哪」、「都快生了才知道孩子不是自己的，幫QQ」、「往好的方面想，至少是婚前說出來，不是婚後才說」、「她要給你台階下，你就下去吧，沒你的事了」。

(中時新聞網)