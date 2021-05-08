著名媒體人母親近日因於台中遭酒駕男撞擊送命，讓酒駕議題掀起討論。民進黨桃園立委鄭運鵬6日在臉書上表示，「台北市之所以酒駕肇事件數低，跟北市擁有便利大眾運輸有關，並非柯文哲市長的功勞」。對此，藥師林士峰直言，桃園酒駕發生和取締率在六都表現不理想，他希望鄭運鵬委員身為民進黨立委，能夠認真制定讓酒駕有意義降低的法案。
對於鄭運鵬抨擊台台北酒駕低是靠大眾運輸，台灣民眾黨發言人楊寶楨7日反擊指出，翻開數據發現，桃園酒駕抓到、A1類事故、酒駕撞死的最多，一般事故跟受傷數也是桃園最多。她呼籲鄭運鵬委員，多花些時間關心一下自家桃園市。
鄭運鵬則反駁，從去年和前年比較，桃園市的增加幅度（+7%）是低於台北市的（+28%），並要民眾黨自己思考原因，他認為，整體而言，各地的各種交通事故數字是下降的。
林士峰8日在臉書貼文就鄭運鵬的說法，提出幾點質疑。第一，為什麼桃園市的酒駕發生率跟事故在6都表現當中並不理想，是不是請同黨議員同仁幫忙監督一下桃園市政府。第二、酒駕肇事發生的時間點多半在大眾運輸沒有營業的半夜時分，跟鄭委員所稱的大眾運輸發不發達，邏輯思考上好像不通。
最後，林士峰強調，討論降低酒駕的文章已經很多了，比如加重刑罰，強制治療，增加連坐處份，鼓勵喝酒代駕的服務等等，不論糖和鞭子的建議都有，還希望身為國會最大黨一份子的委員，少打些電動，多幫大家想想，要怎麼有效降低酒駕。
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(中時新聞網)
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