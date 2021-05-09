台幣強升，近期國內保險市場最受矚目的莫過於美元投資型保單大賣；根據金管會統計，今（110）年前2月美元投資型保單新契約保費收入為17.92億美元、年增達1.41倍。對此，金管會分析其中有2大主因，其一是美元匯率相對便宜、吸引保戶買進；其二在國內外資本市場熱絡帶動下，也提高消費者的高度興趣。

傳統型下滑、投資型躍進，兩者占比各占一半

金管會說明，外幣保險商品主要有3大幣別，分別是美元、澳幣及人民幣，其中又以美元的保費收入占最大宗，統計今年前2月外幣保單新契約保費收入折合新台幣約1,037億元、年增率為6％；其中，外幣傳統型保單保費收入為新台幣521億元、年減率為27％，至於外幣投資型保單保費收入為新台幣516億元、年增率為96％。

這樣看來，隨著外幣傳統型保單買氣直直落、外幣投資型保單銷售卻大幅躍進，兩者一進一退、保費收入市佔率各約佔一半。

如果從單一幣別來看，今年前2月美元保單新契約保費收入為36.51億美元、年增率為20％；其中，美元傳統型保單保費收入為18.59億美元、年減率為19％，至於美元投資型保單保費收入為17.92億美元、年增率為141％。

提到有關今年前2月美元投資型保單新契約保費收入大增的原因，金管會表示，主要因為美元匯率相對便宜，加上國內外資本市場較為活絡，讓消費者覺得買進美元外幣保單相對比較划算，也因此美元投資型保單大賣。

(中時新聞網)