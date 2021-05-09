「自從我們建立了洲際公路系統、打贏了太空爭霸賽，美國就再也沒有足堪比擬的計畫，直到現在……。這是二戰以來美國最大的一筆投資！」美國總統拜登（Joe Biden）4月7日發表這段演說時，語氣其實頗為平淡。畢竟，他在一周前的3月底已對外公布這項計畫，今天頂多算是補充說明。

它的名稱是「美國就業計畫」（American Jobs Plan，簡稱AJP），短期目標是創造就業機會，達標的手段是翻修、興建美國基礎建設。

拜登說這是「二戰以來最大投資」，這句話憑藉的，是2.65兆美元的計畫總額。即使扣掉其中關於「綠能產業租稅抵免」的4000億美元，政府支出的手筆仍達2.25兆美元，相當於63兆元台幣。

傳統基建、新型基建、乾淨能源

AJP聚焦三面向，台廠供應鏈「摩拳擦掌」

攤開基建計畫，總計46個細項被歸類在五大領域，金額最高者是編列6210億美元的「交通基礎建設」，以修復各類交通設施為主，但其中也包含了推廣電動車的1740億美元。「網路、電力、水」的領域雖然金額最低，但被認為台廠有機會掌握商機的高速網路、電力設施更新計畫等，均在其中。

整體來看，交通基礎建設所帶來的原物料需求、預算可觀的電動車投資，以及高速網路設備、電力設施更新等，就是台廠目前的聚焦所在。

先看交通基礎建設。舉凡修繕高速公路、重建橋樑、升級鐵路、港口與機場等在內，拜登政府共規畫近4500億美元在此部分，預期將帶動鋼鐵、塑化等原物料的新增需求。

根據美國鋼鐵協會（AISI）預估，拜登基建計畫將讓美國鋼鐵需求增加3至4個百分點，「畢竟公路、鐵路、橋樑等都需要用到鋼鐵，且計畫分8年，不是1年。」中鋼執行副總經理黃建智對「拜登效應」樂觀期待；但他也坦言，台灣鋼鐵業（不含不銹鋼）每年約出口美國100萬噸，其中，中鋼1年不到1萬噸，以汽車鋼板為主，「我們應是間接受惠者。」

相對之下，以鍍鋅鋼板為出口美國大宗的燁輝、盛餘，及螺絲、螺帽相關的中下游業者，則被認為有望隨需求增加直接受惠。大成不銹鋼工業總經理謝榮坤表示，拜登基礎建設讓鋼鐵多了很多需求，但供給要增加還需要時間，且美國鋼鐵業不太會增加產能，加上中國近年又被美方屏除在外，「一定需要更多進口量，台灣鋼鐵業會受益。」

打造全美鄉間寬頻連網聚落

盛達深耕逾十載，中磊通過FCC認證

其次看高速網路設備投資計畫。台灣供應鏈之中，和寬頻網路與基地台更新等拜登基建1000億美元商機最直接相關的，便是網通產業。

「1000億美元當然算是大手筆！」台灣網通廠盛達電業董事長陳忠廷說，公司以無線寬頻上網設備自有品牌投入美國鄉村電信市場10多年來，「從來沒看過那麼大筆的政府預算。」

陳忠廷說，過往每當鄉村電信公司客戶拿到政府補助，在美國德州達拉斯有簡易產線的盛達，往往就能接到新訂單，「拜登方案才剛公布，現在還沒有接新單啦！」但他預期，由於目前全美鄉村平均上網速度，相比大城市還差一截，「還不敢講鄉村會是主力，但一定會受惠。」

力推電動車、儲能、再生能源

政府、學校用車汰換，更新全美電力設施

至於投入1740億美元的電動車計畫，包括購車補貼、全美興建50萬座充電站、要求政府機構用車改為電動車，以及推動學校改用電動巴士等。其中，「全美學校全面改電動巴士，這是台灣最大的機會！」目前唯二取得台灣交通部核定電動大客車示範計畫的成運汽車董事長吳定發，忍不住興奮地說。

他表示，美國以國安為由通過《國防授權法案》（NDAA），其中，要求比亞迪在內的中國業者離開美國市場，「2022年第1季就不准它的車子掛牌上路……；老美去中國化去得非常徹底，這是我們最大的機會，美國有希望成為主力市場。」

不少研究機構預期，拜登可能會將整套計畫「分批討論」，造橋鋪路等傳統基建與高速網路的建置，或許會是第一批受惠產業。

但話說回來，「美國就業計畫」的深層目的，終究不只是創造就業，更是在中國威脅下，拜登心中「穩固美國未來領導力」的關鍵藍圖，計畫的執行或許會被分拆、切割，但拜登的施政方向與力度，在此計畫中已具體浮現。

深入解析「美國大基建」效應 詳見第1272期《今周刊》。

《今周刊》(第1272期)

(中時新聞網)