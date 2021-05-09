為提供更便利的影音服務，中華電信MOD app全新改版，讓多螢服務再進化，超過25,000小時強檔影音隨身帶著走！本次改版除擴充多螢收看內容量，更全新優化使用介面，提高使用舒適度，打造全新使用者體驗！

本次MOD app全新改版，以影劇全享包為核心，提供全享包五大包月(電影、戲劇、卡通、紀實及樂迷)及單點影片多螢收視服務，並能多螢配對2個裝置，簡單方便的電視與app配對方式，實現MOD Anytime、Anywhere皆可收視的便利影音服務。新版MOD appy在操作上新增手勢操作，透過手指滑動螢幕，即可調整音量、亮度、倒轉、快轉，還有遙控器、我的收藏、最近觀看、頻道鎖、親子鎖等功能，UI介面設計更流暢，讓觀賞影音更輕鬆。

MOD 5月份強片滿檔，包含佳評如潮票房近億的《拆彈專家2》、全台票房破4千萬的哆啦A夢50週年電影《STAND BY ME哆啦A夢2》及榮獲金球獎最佳女主角獎的《詐欺女王》。喜愛運動賽事的客戶則不容錯過美國職棒MLB、美國職籃NBA、歐洲足球聯賽等精彩賽事。戲劇方面，男神竹野內豐的重磅日劇《鴉色刑事錄》、最受注目經典續篇《東大特訓班2》，還有唐綺陽、炎亞綸及吳姍儒共同主持的公視談話節目《36題愛上你第二季》。卡通動漫則有小朋友最愛的Hello Kitty改編動畫《萌可魯玩偶貓》、超人氣動漫《聖女魔力無所不能》及《東離劍遊紀_S3》，讓大人小孩節目看不完！

(科技)