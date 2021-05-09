陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

「如果是我或我的親人，願意被這樣處理嗎？」他在旁邊站了一個多小時，心都涼了：「死亡只是生命形態的轉變，他是一個人，不是物體，沒有一條生命應該這樣被對待！」

陳修將是「76行者遺體美容修復團隊」的核心人物。今年4月2日，台鐵太魯閣號在花蓮發生出軌意外，76行者第一天就進駐花蓮，不眠不休工作了12天。罹難者的傷口與斷肢，他們細細修補；面容缺損的，他們依著照片，一指一指捏出臉來；尋回肢體只有3成的罹難者，成員以肉體裹上石膏、塑模灌蠟，盡力讓他們完整，讓家屬看上最後一眼。

2014年澎湖空難及高雄氣爆，兩起災難相差僅約一週，那時陳修將召集了同業跟弟子前往修復遺體，後來以兩起事故修復的罹難者總數為名，願亡者成為天行者而瀟灑離開。

之後2016年台南維冠大樓倒塌、2017年逢甲商圈氣爆意外、2018年花蓮地震、普悠瑪翻車……，每一個台灣重大事故，他們都在現場無償修復罹難者遺體，也試圖修復生者的心。

災難罹難者通常遺體受損狀況嚴重，雖然有初步清理，但那些布滿沙塵、碎玻璃、難以辨識的面容與殘餘肢體，讓家屬認屍時總是心碎無法直視。「我們的責任是要讓亡者走得有尊嚴，讓家屬最後一次見他們，至少有90％的完整，」陳修將說。

以太魯閣號意外為例，平均花30小時修復一具遺體，只為了讓家屬看一眼。曾經很多人笑他們傻，陳修將的妻子、也是76行者的成員洪詩晴說，同業笑她：「學那個沒三小路用，身體裂了，用快乾膠黏起來就好，你現在做這麼多，還不是一把火燒乾淨。」

但是沒人比處理過上千具遺體的他們更清楚——那一眼，即是永恆。

一針一線，做到「視逝如親」

情緒常是最大職災，面對和自己女兒差不多大的罹難者，他光想像就痛得不得了⋯⋯

「我們處理過一個案子，是讀小學的女兒發現上吊自殺的母親，脖子伸長、舌頭外露……。你可以想像那畫面對孩子衝擊多大，但她不哭不說話，對什麼都沒反應，只是怎麼樣都不願意回家。」洪詩晴說：「後來我們把遺體回復正常，徵求家屬同意讓孩子見媽媽最後一面，那孩子才終於哭了，因為見到記憶裡的母親，在遺體前喊媽媽、媽媽……。」

陳修將強調「視逝如親」，才能把修復做得好。當災難發生時，一具遺體經過認屍、相驗、家屬簽署修復同意書之後，到了團隊這邊，他們會先將遺體檢傷分級。第一級僅須化妝、二級是須縫補、三級是有離體斷肢、四到五級需要做義肢義體，每一具遺體都會由兩人以上修補，因為往往需要討論。

「你不能看到傷口就縫，要先審視整個遺體，找出肌膚紋路、定位方式，才知道從哪裡開始。」修復師孫曉易從澎湖空難時就加入，被團隊暱稱為「學姊」，她的弟弟因為自殺離世，當時遇到的禮儀業者修復狀態不理想，讓她幾乎認不出自己的弟弟，覺得受到二度傷害，才下定決心投入這一行。

但站在逝者角度思考，對修復師來說，情緒才是最大職災。

像這次太魯閣號事件中罹難的4歲小妹妹，讓陳修將數度淚崩。「她跟我女兒一樣大，臉是完整的，就是小孩子那種嘟嘟的嘴巴，可是她的身體沒有一處是完整的，」他說：「她才4歲，從驚恐到慌張到創傷罹難……，我也為人父母，我光想像就痛得不得了。」

人稱「姑姑」的76行者發言人王薇君說，在現場陳修將很壓抑情緒，因為情緒會感染，帶隊者必須理性完成手邊的工作，遺體每分每秒都在腐敗，上妝效果也會打折扣，必須盡力對抗這些變化，和時間賽跑。

「他忍到不行的時候，就會放下器具，退到後面由其他人接手，跑到另一個空間角落去偷哭、搥牆，」王薇君說：「別看修將好像很凶、一身刺青，其實他心最軟。」

回首從前，進出監獄6次

他吸毒、強盜，壞事做盡，卻在牢裡遇見改變他一生的老師，讓他痛下決心⋯⋯那一身刺青，記錄了陳修將從前的荒唐。

他出身彰化溪湖，家中經濟狀況不是很好。小學被霸凌，但他不服輸，別人打他，他就打回去；國中上課時書包裡沒有書，全是刀子、扁鑽，國三就有人生中的第一把槍。「我一週去學校3天，我媽去5天，因為去聽教訓、跟人家賠罪。我想說免她麻煩，跟她說我不上學了，我要去做兄弟賺錢。」

逞凶鬥狠，吸毒強盜、經營應召站，他承認幹過很多壞事，進出監獄6次，但他不在乎，因為「越關越大尾」：「進去前人家叫你阿修，出來就變修哥，多迷人。」直到最後一次，在台南監獄裡被關了6年。

那時他遇到一個教誨師邱秀娥，長期糖尿病導致她眼睛近乎失明、行動不便，看作業要用放大鏡，平常走路得靠助行器，但每週還是堅持從高雄坐火車到台南監獄上課，持續了20幾年。

他回憶：「她總是說『沒有一個生命應該被放棄，我身體這樣，都沒放棄你們了，你們憑什麼放棄自己？』」

「她是世界上第一個讓我相信行善不求回報的好人。我出獄後1年多去看她，陪她到醫院看診，想請她吃飯，她堅決不肯，我很難過，她還是說：『我不能接受你任何形式的回報』。」陳修將說：「我問她這20年，有沒有讓人回頭過？她有點哀傷的對我笑，說目前還沒有。」

剛出獄時，陳修將也想走上正途，但正途不要他；他找不到工作，過去又來招惹他，一聲聲「修哥」讓他又差點再回頭。然而半年後一次掃黑，把小弟們全掃進監獄，他沒有犯罪事實，卻為了小弟們留下的帳冊苦惱，今天藏倉庫、明天挖水溝，他忽然頓悟了。

「我心想我在幹什麼，難道我一世人都要這樣躲躲藏藏嗎？怕被關，就不要做壞事啊！」他乾脆一把火把帳冊燒個乾淨，換掉手機號碼、搬離原本居住的地區，跟妻子洪詩晴投入殯葬業，從頭做起。

一開始他們只能做些搬運工作，兩人一個月總收入還不到1萬元。他又想學習遺體修復，只能靠借錢維生。

「我透過關係拜託一個整形外科醫師偷偷教我縫合，一個下午5萬元，我還是感謝他，他縫雙眼皮一個下午都不知道賺多少了。」特效化妝一堂2萬元、還有各種修補技術，他光學費就繳了近百萬元，他自嘲：「還好我在台南監獄就學過木工、雕塑，這6年省了很多學費。」

浪子回頭，投身修復師不悔

有家屬看見他刺青，要他不要出現在告別式，雖然被看不起，但他不後悔⋯⋯

那時台灣對遺體修復沒有概念，禮儀社總覺得多一事不如少一事，不願意做遺體修復，他們只能偷偷縫。洪詩晴形容：「家屬看到亡者怎麼那麼完整，我們還要裝傻說：『因為他最後走得喜樂，我沒做什麼喔。』」

後來有些事故遺體，遺體家屬強烈要求要復原，禮儀社找上他們修復，逐漸做出名號。但也有客戶答應將父親遺體交由陳修將處理，卻在看到他身上的刺青後，要求他不要在告別式出現。

「我當時心裡有被刺一下。過去走歹路被人看不起，自己也自卑，可是我不後悔，」他說，就是因為自己走過一天能賺十幾萬元、也經過一個月賺不到一萬元的日子，他才能成為現在的他。

76行者用的器材很講究，針線是外科手術用的、刀片也是手術用刀片。來報名學習的修復師不需要經驗，但是需要細心跟耐心，從矽膠縫到豬皮。修復師王有意本來就從事殯葬業，但修復術也是從頭學：「我學縫豬腳就縫了一、兩年，我老婆罵我有病，豬腳都發臭了還抱著它一直縫。」

召集修復團隊，不收一毛錢

修復師唯一條件是「心態正確」。他：必須把這件事做好，不然對不起很多人⋯⋯

2014年澎湖空難，他們到現場無償修復罹難者遺體。當時只有一個洗台、一個小房間，成員是27個人，現在已經變成約3百人的團體，成員來自各行各業，2／3是殯葬業者，也有警員、義消、保險業、資訊業等，而公部門見到他們，都會主動提供協助。

「只要真心想來幫助我們的都歡迎，唯一的條件就是：心態正確。人家都已經遭遇災禍了，居然還有人來蹭熱度。」陳修將說，他遇過有人到現場光顧著拍照、打卡，甚至穿上防護衣只為了給媒體拍照，之後根本沒有走進太平間，讓他們覺得莫名其妙。

「我們堅持不收錢，一方面是覺得公益不應該被利益綁架，一方面也是沒有能力處理這些財務。一個義工組織快3百人，我不收錢，難保其他人不收，所以我就講明白告訴所有人：所有捐款都不收，」他說：「但是以後會務要正常運作，還是要成立協會或基金會，就算收捐款，也要每一筆帳都清清楚楚。」

「每一次任務完成，我就只想趕快回家，抱抱家人。」陳修將有一個14歲的兒子跟4歲的女兒，台南維冠大樓倒塌時正是春節假期，本來說好要帶兒子出門玩，他卻食言了。那時兒子才小學3年級，電話裡用稚嫩童音跟他說：「你們應該留在台南，那裡的人更需要你們。」這次太魯閣號事件時，兒子已是國中生，連生病都自己去住院。

「我覺得我必須把這件事情做好，要不然就對不起很多人，」他說。

3、4年前，陳修將接到通知，從前在監獄的老師邱秀娥，在高雄火車站打算前往台南監獄的途中，因為一個重心不穩往後跌成腦重傷。在加護病房裡短暫清醒的片刻，她讓丈夫打電話給陳修將：「我相信，現在我救一個人回來了，」一個月後她撒手人寰。

「她的後事是我辦的，老師這輩子堅持的事從來沒有放棄過。」陳修將說起這段，眼淚掉了下來：「她教我的是：沒有一個人應當被放棄，不管是生或是死。我一輩子都會記得，也會堅持下去。」

《商業周刊1747期》

(中時新聞網)