《財訊》報導指出，隨著疫苗施打普及，具有復甦與成長力道的市場表現也水漲船高，越南股市今年以來漲幅達11.23%，帶動台灣首檔越南ETF富邦越南（00885）在募集期間就募到53億元，4月19日掛牌當天大漲，盤中溢價最高近20%，收盤時更爆出19萬張的天量。

越南有胡志明與河內兩家交易所，上市公司超過1660家，而有「越南版0050」的富邦越南ETF，僅聚焦胡志明證交所前30大市值、成交量最熱絡的公司股票，又有費用相對便宜、變現性高的優點，因而被視為投資越南的敲門磚。「把越南想成當年經濟即將起飛的台灣，就能理解這個市場的長期潛力，」一位投資人透露。

短短半年基金規模將近百億

不過，隔日市場對富邦越南就從大買轉為大賣。截至4月23日，法人淨賣超10萬餘張，股價也跌回接近發行價。

富邦越南ETF經理人楊貽甯，接受《財訊》採訪時表示，自營商及外資倒貨主要是來自於溢價套利的動作，也就是與富邦投信（初級市場）依據淨值申購越南ETF，再到交易所（次級市場）以市價賣出，直接賺取價差，並非真正看壞越南市場。「近期最低溢價仍有4%以上，可觀察是否連續兩週都維持在這個水位，收斂後再行進場，」楊貽甯提醒。

《財訊》分析，由於越南仍屬邊境市場，部分企業又有外資投資管制，因此投資管道不多，台灣過去只有利安資金越南基金一檔商品；但成立14年來，國人投資比重已逼近法定限額50%，從2018年起即無法再申購。

直到去年8月，中國信託投信成立國內第2檔越南基金，短短半年規模已近百億元。

中信越南機會基金經理人張晨瑋指出，去年越南因疫情控制得宜，股價穩穩往上堆疊，氣勢延續到今年爆發，屢次挑戰歷史高點1200點，3月底公布第1季GDP（國內生產毛額）成長率達4.5%，為市場注入強心針，終於順利衝破關卡。

「越南是個高度倚賴進出口貿易的國家，外人投資回到正成長，內需持續成長，在全球經濟復甦的預期下，今年企業獲利成長預計可達35%，預估年底大盤指數可望達到1400到1500點，」張晨瑋分析。

楊貽甯指出，過往越南本地人投資房市獲利較股市快，但隨著房市漲高入手難度增加，股市也開始吸引當地資金，「我們看好越南在於：1、經濟增長，2、越南政府持續積極推動改革開放，基本面及政策面皆利於長遠經濟發展。」

財訊

(中時新聞網)