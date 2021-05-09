距離東元董事改選不到一個月，持股東元近一○％的華新麗華董事長焦佑倫，親上火線，力挺東元現有團隊，也盼黃家父子冰釋前嫌。

「這樣做絕對是玉石俱焚，他（黃育仁）說東元是他的家，但為了爭一口氣，他把家給燒了。」說這句話的，是東元大股東華新麗華董事長焦佑倫，語氣盡是不解與無奈。

東元經營權之爭，從寶佳不斷加碼長驅直入，到以黃茂雄為代表的公司派與寶佳、華新三大股東和解結盟，而黃育仁宣布辭職退出，演變成父子兩派各自提董事名單，將在5月25日董事改選時，爭搶席次的對立局面。與東元有三代交情的焦佑倫，在離股東會不到一個月之際，首度公開向黃育仁喊話，「為了東元好，還是要伸出雙手擁抱親情，讓一切有圓滿的結局。」

2020年11月，東元與華新雙方經董事會決議，以增資發行新股且換股方式策略聯盟，華新麗華持有東元近10％股權，東元持有華新麗華約6％股權。焦佑倫說，「邀請我去投資（東元）就是育仁，當時他介紹東元是一家好公司。」對比如今小黃陣營提出的改革方針，充滿矛盾。

質疑》昔稱好公司 今指危機

焦佑倫解釋，黃育仁邀請華新去投資東元，是針對布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用進行策略合作，「加上東元10幾年來沒有一年賠錢，股息也很穩定，華新是做過查核才投資，不然我怎麼跟股東交代。」

「先前我接受採訪時提過『爭能得利，和也能得利』，希望3方（東元、華新、寶佳）能夠和中取利。」焦佑倫說，3方接觸後，寶佳董事長林陳海也認同這樣的想法，「所以兩次見面3方就搞定了，可見大家的理念都是一致，但我就不明白，育仁身為東元的經營分子、常務董事及子公司董事長，近期從媒體上的報導，他講得好像東元的現況危機重重，在我看來這是意氣之爭，不是理念之爭。」

焦佑倫強調，東元在馬達產業的技術成熟，包括永磁、變頻、節能等技術，再到互聯擴及產業，隨著全球電動車市場興起，東元就公司的利基點布局，「這是去年他（黃育仁）跟我介紹東元正在做的事，但現在怎麼變成只有他一個人想做？」

焦佑倫說，「在黃育仁退出前，我始終把他視為團隊的一部分，也跟他說過這件事要審時度勢，小不忍則亂大謀，孤注一擲用拚的，只會兩敗俱傷，甚至在他還沒退出、3方推舉董事名單前，我還建議育仁趕快準備獨董名單。」

華新與東元的家族關係延續3代，東元創辦人偕林波士曾擔任華新董事，華新創辦人焦廷標執掌時期，華新與東元等公司曾一度同赴新加坡設合資公司，雙方始終有業務往來，更趁著投資前的查核，深入了解東元。

針對近期黃育仁指責東元毫無建樹，焦佑倫認為，首先，這讓在崗位上努力數10年的員工情何以堪。其次，股東意見不同時，身為經營者是要能調和鼎鼐，幫助大家異中求同，而不是透過股東間分歧的看法來分化拉扯。

第3，黃育仁07年起擔任東元集團資訊電子事業群執行長，陸續接下菱光、東友和聯昌3家公司董事長，其中，菱光近14年換了9位總經理、5位研發主管，經營階層更動頻繁，焦佑倫知情後強調，「公司需要穩定的經營團隊，就算他未來當東元領導人，這都會變成絆腳石。」

東元創立將滿65周年，面對大環境、大變局，轉型與改革是現在進行式，但老企業轉型急不得。「就像要搬一棵老樹，不傷筋動骨是非常困難的事，在移動的過程要非常小心，這也是領導人的功夫；他爸爸（黃茂雄）把3家公司交給他，他是有機會開創新局的，種小樹比移大樹快，這是他最容易一展抱負的機會。」焦佑倫說。

他以胞弟焦佑衡舉例，「當年華新科是從華新分出去的一個部門，焦佑衡拿到這家最小的公司，但他事業經營得很好，PSA（華科事業群）規模比3個兄弟都大。」「甘羅發早子牙遲」，他曾拿這句出自《水滸傳》的話勸黃育仁，先把自己準備好，時機遲早會到。

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(中時新聞網)