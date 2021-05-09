國民黨主席選舉將於7月24日舉行，黨員意向成政壇關注焦點。2018年以桃園市蘆竹區第一高票當選的新生代議員張桂綿表示，國民黨要尊重老一輩黨員想法，但也要爭取年輕族群認同，盼新任黨主席能更符合年輕人的期待，國民黨不該「等一個人」，而是「等對的人」。

張桂綿今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，在基層跑都知道，多數民眾對民進黨執政充滿怨言，但一問到是否支持國民黨，卻又會忍不住「嘆氣一聲」，可見國民黨要想獲得選民的認同與信任，必須從黨主席選舉開始，8月28日若能公投過關，相輔相成下，自然有利2022年地方選舉與2024年重返執政。

談到年輕黨員與年長黨員支持對象是否不同，張桂綿直言，國民黨要尊重老一輩黨員想法，但同樣也要爭取年輕族群認同，她希望選出新的黨主席更能符合年輕人的期待。

談到新北市前市長朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文，三大政治明星都尚未表態，會否讓黨員認為沒有魄力與承擔力，甚至引響黨內形象？張桂綿表示，黨主席選舉時程已公布，既然時間不能再拖延下去，相信很快就有答案；她也不認為，不馬上表態就代表猶豫不決、沒有魄力承擔，因為有人就是需要多點時間思考，然一旦決定了就會展現決心。

至於到底有多少人想選黨主席？張桂綿坦言，不方便透露，但有意參選者都已到地方拜訪，每個黨員多少都有心目中支持的對象；張強調，究竟最後誰來領導國民黨？對於基層黨員而言，應該不是「等一個人」，而是「等對的人」。

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(中時新聞網)