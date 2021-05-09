從2019年底開始，口罩成了每天的基本配備，搭乘大眾運輸、進入室內場所都須配戴。但長達1年多下來，已有不少人對戴口罩感到厭倦，身體甚至出現小毛病。但疫情尚未終結，口罩仍得陪伴我們一段時間，究竟該怎麼戴口罩，才能緩和不適感？

●8個妙招 解決戴口罩困擾

困擾1：皮膚炎

長時間戴著口罩，皮膚被悶住、無法呼吸，讓部分人的「酒糟性皮膚炎」復發，臉上起濕疹、泛紅、過敏、長痘痘。免疫系統失調、紫外線刺激、血管功能異常或個人體質，都會誘發酒糟性皮膚炎；若保養過程不當，也會加重酒糟狀況。

＞怎麼辦：戴口罩前先擦乳液、不上妝

如果你的膚質偏乾性肌，配戴口罩前，最好先擦乳液、幫皮膚保濕，能避免口罩與皮膚摩擦所致的紅腫乾癢。如果你屬於敏感肌，建議戴口罩的部分不要上妝，且配戴前、後都做簡單清潔。

選擇保養或清潔產品時，挑較溫和、不刺激的商品，以降低對皮膚的過度刺激。另外，適量運動，保持心情放鬆，也能防止內分泌失調，惡化酒糟性皮膚炎。

困擾2：眼鏡起霧

戴口罩時，眼鏡鏡片容易起霧，辦公時降低工作效率、在外則會引發道路安全風險。

＞怎麼辦：墊薄衛生紙、肥皂水清洗

在口罩內側上方，墊一張折好的薄衛生紙，讓衛生紙吸收水氣，防止鏡片起霧；還有廠商在口罩外層添加一小塊塑膠片，也能防止鏡片起霧。

《英國皇家外科學院年刊》研究指出，用肥皂水清洗眼鏡、或用一點點洗碗精塗在鏡片上，並風乾眼鏡，運用界面活性原理避免水珠凝結，可以避免起霧太嚴重。

困擾3：眼部不適

倫敦大學傳染病醫學博士拉札尼洛（Antonio I. Lazzarino）指出，口鼻呼出的氣體，會因戴上口罩而容易進入眼睛，造成不適。「這種情況會讓人不自覺揉眼睛，如果手上有病菌，就會增加感染風險，必須謹慎。」

＞怎麼辦：調整位置貼合鼻樑

你可以調整口罩位置、確保水氣不從上方透出。如將口罩頂端（鼻樑處）調緊或向下凹折，口罩底部（下巴處）則稍微調鬆，從下方透氣。

在雙手還沒清潔下，記得努力克制自己不觸碰眼周及口鼻。平時勤洗手，乾洗手、酒精不離身，碰到門把、扶手、電梯按鈕後，都要用肥皂洗手至少20秒。

調整口罩位置、確保水氣不從上方透出，也可以防止眼鏡起霧。如將口罩頂端（鼻樑處）調緊或向下凹折，口罩底部（下巴處）則稍微調鬆，從下方透氣。(圖/康健雜誌提供)

困擾4：呼吸不順

加拿大肺部醫學專家尤英（Christopher Ewing）指出，配戴一般的醫療用口罩，並不會降低攝氧量。不過尤英也說，由於大多數人不習慣長時間戴口罩，心理因素會讓人不自覺改變呼吸方式，如換氣過度、換氣不足，分別使人變得焦慮、或是腦部缺氧。

＞怎麼辦：選用透氣口罩、只上淡妝

布料的挑選很重要，專家指出，比起其他合成材，棉質口罩更透氣、也不容易累積呼吸和流汗造成的濕氣。另外，上太濃的妝，卡在口罩上，自然也會影響透氣，如果真的要化妝，建議戴口罩上淡妝即可。

醫學專家也建議，平時多訓練自己使用「腹式呼吸法」，能有效調適呼吸動作、培養良好的呼吸習慣，才能充分促進氧氣和二氧化碳在體內完成交換。

困擾5：影響穿搭

醫療用口罩的顏色單一、缺乏花樣，對某些注重外出造型的人來說，會讓色系不一致，影響整體穿搭與美觀。

＞怎麼辦：善用色彩學、慎選染料

若有色系衝突疑慮，可以參考《穿搭色彩學！抓住大原則，新的一年展現優雅好氣色》一文，以色系搭配來與口罩顏色做呼應、調和。此外，坊間近來也推出多種花色口罩，有利於民眾選購搭配，不失為一好方法。

不過毒理學專家招名威提醒，有些花色口罩不同於一般淡色口罩，使用耐高溫的色母粒，而是遇高溫會致癌的「偶氮染料」。民眾若有高溫蒸口罩、消毒的需求，建議先用酒精測試口罩是否含偶氮染料，再行購買。

●戴口罩抗疫 注意3件事

如何提升口罩防護力、使用上更安心？美國醫藥健康媒體Medical Express列出3點建議：

1.勤於更換、正確消毒

布口罩配戴後，應丟洗衣機清洗；醫用口罩也得每天更換，若是考量資源浪費，口罩上也沒有其他汙漬，可以使用「電鍋消毒術」重複使用口罩。

2.雙層口罩不一定有防護

醫用口罩的設計本就無法密合臉部，如戴上雙層，恐會降低過濾效果。

但根據美國疾病管制局的研究，單層醫用或布口罩的防護力約為40%，若在醫用口罩外，再加一層布口罩，防護力就能達到80%。不過近期進入夏季，天氣轉熱，或許這一招留待冬季使用會更合適。

3.2歲以下幼兒，應挑選特別尺碼

幼兒免疫力較低，雖不會自由行動，仍應確實配戴口罩。但幼兒的臉較小，一般口罩恐使其呼吸困難，應上網預購兒童尺碼的「醫用幼幼口罩」。有些兒童口罩也會特別加強透氣度，讓孩子戴起來更舒服，不會抗拒配戴。

資料來源：Eat This Not That、Discover Magazine、Medical Xpress

(中時新聞網)