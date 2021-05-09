台積電2奈米製程將在2023年風險試產，但藍色巨人IBM搶先在6日發表全球首創2奈米晶片製程技術，外界擔憂是否威脅台積電晶圓代工霸主地位，專家指出，IBM採用全新環繞閘極（GAA）架構，可望加速GAA量產時程，也可能給台積電帶來競爭壓力，不過無法撼動晶圓代工龍頭地位。

路透報導，IBM全球首推2 奈米製程晶片，約500億個電晶體放入指甲大小晶片

，估算電晶體密度約每平方公釐 3.33 億個電晶體（MTr /mm²）。相較於目前許多筆電和智慧型手機的主流7奈米晶片，2奈米晶片速度快45％，節能效率提高75%。

IBM指出，2奈米製程晶片採用環繞閘極（GAA）技術，比最先進5 奈米製程晶片面積更小，運算速度更快，預計到2024年底或2025年才會投產，儘管無助於目前全球晶片供貨短缺問題，卻意謂IBM在製程技術上取得重大突破，也備受各界關注。

中央社報導，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台積電3奈米製程仍持續採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，2奈米將改採GAA架構，隨著IBM驗證了GAA的可行性，預料台積電也將加速2奈米製程開發與量產進度。

楊瑞臨認為，IBM成功驗證GAA架構的可行性，可望加速三星與台積電GAA技術開發，並帶動相關生態系廠商加速發展，對半導體產業而言是件大事，也可能給台積電帶來競爭壓力，但台積電客戶多元，有助於縮短學習曲線、加速提升良率及降低成本，不至於撼動其晶圓代工霸主地位。

(中時新聞網)