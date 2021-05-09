雞排妹（鄭家純）御用律師王啟仁日前爆出涉嫌勾結應召集團仙人跳，引發社會譁然，也讓網紅陳沂抓到機會大酸特酸，讓雞排妹火大使出奪命連環叩，就是要與陳沂在電話中說清楚。陳沂昨(8日)深夜開直播，更嗆雞排妹來正面對決，不過話說到一半，又接到另一支不明來電，讓她直呼可怕，又再度公開這支手機號碼。

雞排妹日前抓狂使出奪命連環叩，狂打電話給陳沂，想把話說清楚不成，反而遭對方公開手機號碼，讓她不滿在臉書PO文寫下：「不敢接電話後公佈我的電話號碼，但很可惜的是，我平常用兩支手機，影響不到什麼喔。」

陳沂昨晚深夜繼續在臉書開直播，這次更刻意tag雞排妹，要雞排妹進來正面對決，而雞排妹也真的來了，但從頭到尾都沒有發言，此時陳沂更突然接到另一支不明來電，讓她驚呼：「又來了，又打了一個什麼0907XXXXXX，她又要打電話來了，好可怕誰要接她電話，來我的直播跟我正面對決。」不僅拒接，還把號碼也一併公開。

陳沂tag我看她的直播 回到家後跟室友一起看了幾段 然後被罵： 「鄭家純妳不要再害她病情惡化。」 這幾年來第一次認真看她的直播影片，有被嚇到，若我之前知道她這麼嚴重，不會用對戰正常人的方式回應她，或是以好玩的心態揪大家一起看笑話。 是我輕忽了，深切反省。 由鄭家純發佈於 2021年5月8日 星期六

至於陳沂公開的號碼，是否就是雞排妹第二支手機號碼，目前不得而知。但雞排妹隨後也在臉書回應：「陳沂tag我看她的直播，回到家後跟室友一起看了幾段然後被罵：『鄭家純妳不要再害她病情惡化。』」更稱被陳沂直播嚇到，不知對方病情如此嚴重，是她輕忽了，深切反省。

(中時新聞網)