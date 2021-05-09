牆壁或天花板時常傳怪聲，不是鄰居，也不是鬼魂在作怪，而是有恐怖生物棲息！一名台南男大生在外租屋，每到半夜就聽到牆壁內傳來「劈哩啪啦」聲，吵到無法入睡，直到一年後才得知真相，嚇到崩潰。

這名男大生到台南唸書，租屋1年多，每到半夜就會聽到牆壁內傳來「劈哩啪啦」，類似東西剝落、又有點像下雨聲的奇怪聲響，時常被吵到整晚睡不著，原先以為是隔壁鄰居都在半夜燒柴火，但詢問後也無此事，讓他非常困擾。

原來半夜的怪聲，全都是白蟻在牆壁裡面啃食作怪的聲音。(圖／中天新聞)

事情就這樣過了一年，直到某天半夜，男大生受不了，起床查看，沒想到一打開燈後，看到一大群白蟻盤據屋內，在燈光下飛舞，就連廁所也淪陷，才知道原來這一年多，他都與白蟻當鄰居，牆壁內的怪聲，就是白蟻在啃食的聲音。

對此除蟲業者表示，若白蟻尚未築巢，最好的方式，就是利用白蟻的趨光性，把室內燈源全部關閉，打開大門與窗戶，白蟻就會自動飛出去了，但如今梅雨季即將到來，也是白蟻築巢的季節，民眾發現白蟻務必留意，盡早驅除，別讓白蟻築巢。

影音取自YouTube/中天新聞

(中時新聞網)