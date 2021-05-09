民進黨上月因前黨員趙介佑涉毒案，一路向上延燒到前國策顧問黃承國。使民進黨陷入染黑的風暴中。《TPOC台灣議題研究中心》發現自趙介佑事件爆發後，民進黨「黑道」聲量占比竟高達24.1%，且網路好感度（P/N值）連日低迷，重挫形象，但在黨主席蔡英文對此道歉後，民進黨網路好感度已有所回升。

《TPOC台灣議題研究中心》透過Quickseek快析輿情資料庫監測發現，自趙介佑事件爆發後，爆料雪球越滾越大，黑歷史一一遭到起底，民進黨台北市黨部雞飛狗跳，連帶牽扯多位黨政高層人士，包含黨部主委吳怡農、國策顧問黃承國、內政部長徐國勇等人，一時之間全黨陷入黑色疑雲。「黑道」占比竟高達24.1%，將近四分之一的討論量，且網路好感度（P/N值）連日低迷，顯示民進黨形象在這段時間遭到重創。

民進黨台北市黨部主委 吳怡農。(圖/本報資料照)

而蔡英文主席5日於中常會中首度公開道歉，宣示強化排黑，也未見好感度回升；不過7日好感度從0.14升至0.28，回升幅度為近日新高。細究發現，應與行政院少子化民生新政與法國參議院以304：0通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案的外交捷報有些相關。

《TPOC台灣議題研究中心》進一步指出，雖蔡英文已為此道歉，但此案尚未落幕，重中之重仍是排除黑色勢力的誠意和實際的改革行動，而執行成效或可能影響接下來的公投、2022選舉。如何挽救受損形象，將是後續重要課題。

(中時新聞網)