台大7日公布二階段放榜結果，醫學系罕見出現一名缺額，原來是一名學測滿級分學霸僅將醫學系列為第二志願，改選其獸醫系，引發網友討論，就有網友點出獸醫系優勢，認為現在少子化風氣，寵物只會越來越多，以後獸醫會比醫生還吃香。

據傳這名學霸成績為75級分，是一名師大附中生，雖然錄取上醫學系，但由於第一志願選填的是獸醫系，因此讓醫學系出現缺額，也是史上首次有學生自願放棄名額，讓校方驚訝不已，大註冊組主任李宏森也直呼罕見，並表示醫學系從未列備取生，缺額將會開放給7月的指考生。

這次醫學系缺額也引發各大論壇網友熱議，不少人甚至台大生都認為學霸選獸醫系會後悔：「90%機率4年後去考後醫」、「獸醫薪水超低耶，虧大了」、「醫學不選，選畢業也才月薪3萬的獸醫，唸書唸到神智不清？」、「謝謝把醫學系留給想念的來念」、「我身邊也一堆當初滿腔熱血，結果各種後悔的，只能祝他順利」、「以前有75級分填昆蟲系，結果讀一年就決定再考醫學系」。

但許多人也反駁：「強者到哪都是強者，不用凡人操心」、「人家選自己志向有什麼不對」、「這種不是家裡有診所就是畢業直接幫他開一間，窮人才在那邊非醫即牙」、「小弟跟他同校，他也沒什麼背景，繁星就上成大醫了，但因為想念獸醫所以才學測」、「一堆考不上的在那邊評論人家該怎麼選」，更有人指出獸醫1大優勢：「現在少子化，寵物都要比新生兒多了」、「現在寵物風氣正旺啊」、「人愈生愈少，寵物愈養愈多，我覺得他沒選錯」，也有其他人認為「動物不會告醫生」、「動物比小孩聽話多了XD」、「我自己是獸醫，貸款開診所賺翻，光不用輪值就樂勝」、「醫生哭健保的時候，獸醫都收自費」、「獸醫自己開店是真的挺賺的，壓力又不大」。

(中時新聞網)