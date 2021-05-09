阿富汗首都喀布爾西區一所高中的校門口附近，今天下午約4時30分發生巨大爆炸，一位高階安全官員告訴路透社，這起爆炸的傷亡已攀升至55人喪生和超過150人受傷。

這位要求匿名的高階安全官員表示，強烈爆炸是汽車炸彈以及緊接著汽車內迫擊砲彈引爆造成。目前阿富汗內政部公布的官方死亡人數仍為30死。（譯者：劉學源）1100509

阿富汗首都喀布爾西區一所女子高中校門口附近，今天下午約4時30分發生巨大爆炸，許多受害人是年齡介於11至15歲的女學生，當時正值放學時刻。

這起重大炸彈攻擊震撼喀布爾西區達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），當地是什葉派哈扎拉族（Hazara ）聚居社區，經常遭遜尼派伊斯蘭主義激進分子鎖定為攻擊目標。爆炸發生時，居民正外出購物，準備慶祝下週穆斯林神聖齋戒月結束的開齋節（Eid al-Fitr）。

內政部發言人阿瑞安（Tareq Arian）的副手羅尚（Hamid Roshan）告訴法新社，已針對這起爆炸案展開調查，並稱死傷者包括許多學生。

逃過一劫的芮沙（Reza）表示，大部分受害人都是剛放學的女學生。

衛生部發言人表示，多輛救護車馳赴現場搶救傷者，一群憤怒群眾一度在現場毆打救護工作人員。

目前尚無團體或組織出面宣稱犯案，民兵組織塔利班（Taliban）否認涉案。但阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）把這起攻擊歸咎於塔利班。（譯者：劉學源）1100509

(中央社)