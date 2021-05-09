巴西衛生部今天表示，境內過去24小時新增6萬3430人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至1514 萬5879例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。
此外，過去24小時新增2202人染疫不治，累計病故42萬1316人，排名全球第2高，僅次於美國。
非洲疫情最嚴重國家南非衛生部今天發表聲明說，它已偵測到首批4起COVID-19印度變異株。在印度境內出現的印度變異株，導致這個亞洲國家確診和死亡病例激增。
衛生部的聲明表示，病毒檢測也發現11例最先在英國偵測到的B.1.1.7變異株。
前述4例確診是在豪登省（Gauteng）及瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）偵測到，全都有印度旅遊史。印度今天通報新增4187人染疫不治，創境內單日病故新高紀錄。
確診感染英國變異株的11人，其中8例是在西開普敦（Western Cape）發現，B.1.1.7變異株是在社區採檢偵測到，顯示已發生社區感染。
就感染和死亡病例而言，南非是非洲疫情最嚴重國家，境內第2波疫情主要由快速變成主宰病毒的南非變異株導致。（譯者：劉學源）1100509
(中央社)
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