翻開藝人高慧君在演藝圈的作品，其實戲劇遠多於歌唱，像是近日她一邊拍戲，一邊準備音樂舞台劇《情人哏裡出西施》演出，「可是大家還是覺得我是個歌手，其實我出唱片也才大概3、4年的時間，後面十多年都是演員。」高慧君忍不住想問，「天啊，我到底要多努力，才能讓大家看到演戲的我？」她難忘曾被喝斥過氣的黑歷史，直言最強的心理支柱就是家人。

●與張學友合唱紅遍兩岸三地 歌神教她「心態比唱腔最重要」

歌聲清亮的高慧君，在PUB駐唱時被鈕大可發掘簽約，與歌神張學友合唱一曲「你最珍貴」後爆紅，再以「認真的女人最美麗」專輯為人熟知，高慧君被打造成「都會療癒系」歌手的形象。

憑藉天賦歌喉的高慧君曾向張學友請教唱歌的技巧，「那時學友哥說的話，我印象很深。」

「你要學的不是唱歌時運用頭腔、腹腔的技巧，而是在演藝圈裡有起有落，你如何在其中走得很好，你的心態很重要，這才是你要學的。」

高慧君(右)至今難忘歌神張學友(左)對她的指點，讓她在演藝圈常保「把自己準備好」的正向心態。(圖/艾迪昇傳播提供)

●曾被要求去隔壁買麵都要化妝 突破偶包轉型遇挫折

以歌手走紅之際，為了保護形象，當時經紀人管得很嚴，高慧君笑說，曾有一次她才剛踏出門，想去隔壁買碗麵，經紀人電話就來了，「你有沒有化妝？穿什麼衣服？你現在就給我回去。」

不過就像張學友的指點，演戲圈起落是日常，高慧君在大起之後，歌唱事業漸趨平淡，高慧君轉往從小就有興趣的戲劇圈發展，卻曾因「我想應該ＯＫ吧？」的錯誤心態，遭到羞辱喝斥。

原來她在台語不夠流利的情況下接戲，只因一句台詞說不好，整個劇組等了大半個鐘頭，慘遭喝斥「叫那個過氣歌手滾回去！」

高慧君難忘，她就真的把自己滾回家去，雖然難過自責，卻在心裡下定決心要好好學習。她先跟著專業台語文老師打基礎，又跑到菜市場和附近店家，叫點食物坐在店裡，張開耳朵細聽旁人聊天，跟著在旁一句一句跟著唸，自嘲像像瘋子一樣。也就是這樣的執著，她曾六度入圍金鐘、兩度分獲金鐘女主角與女配角獎項，成為演技扎實受肯定的演員。

媽媽是高慧君最強大的心靈支柱，讓她隨時感受到被關愛與照顧的溫暖。(圖／艾迪昇傳播提供)

●心靈能量滿滿 媽媽就是她的最強支柱

從歌手轉型到演員之路雖然曾顛簸，不過高慧君說，自己其實是個喜歡用感官體會生活的人，有滿滿充沛的情感力量，很多事情都能感動大哭，她會把這些讓她動容的的片刻記下來，「如果明天有哭戲，我會前一天在心裡準備一些能讓我的事件，拍戲時只要想到那個畫面，我就會鼻酸，再配上劇情，就真的哭了。」

她坦言，家人是她心裡最軟的那一塊。她記得八八風災當時，自己正在太麻里拍戲，一邊踩在也是受災的土地上，一邊記掛阿里山上還連絡不上的爸媽，備受煎熬。後來在電視新聞的現場連線中，好不容易挺進阿里山災區的記者，在停電只剩燭光的微光中，訪問到高慧君的爸爸，「我一看到爸爸很好、還點名我們姊妹要我們不要擔心，就忍不住崩潰大哭。」

幾年前，爸爸病逝，她把媽媽接來台北同住，去年媽媽因為手抖就醫，確診輕度帕金森氏症，母女決定：攜手樂觀面對。

高慧君在音樂舞台劇《情人哏裡出西施》演出東施。(圖/全民大劇團提供)

高慧君說，自己跟她在音樂舞台劇《情人哏裡出西施》演出的角色東施很像，總想把最好的都留給身旁的人，希望所愛的人都開心，她也想好好照顧媽媽，就算有時累了，「我就泡個澡，想像自己放了三天的泡湯假，然後繼續面對。」

「剛開始時跟媽媽同住時，的確是覺得少了一個人住的自由，」高慧君笑著說，「像我工作到大半夜，回家想睡到中午，我媽會在早晨跑來叫我：欸你要不要吃早餐...」高慧君忍不住翻個白眼。

不過一起床就可以看到媽媽，不管什麼時候回家都有細心準備的食物等著她，這是從國中後就離家一個人住的高慧君現在最珍惜的美好，「有媽媽在身邊，我覺得什麼辛苦都不是問題，這就是幸福，我是個好幸運的人！」

(中時新聞網)