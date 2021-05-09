邵雨薇2017年和吳慷仁因合作戲劇《極品絕配》擦出愛火，兩人認愛後愛的大方，吳慷仁更曾內舉不避親的合拍邵雨薇〈裝睡的人〉MV。4月30日晚間邵雨薇於華山Legacy舉行個人演唱會，男友吳慷仁也買票力挺揪友一起出席，結束後情侶倆又前往大安區酒吧自辦慶功宴，直到隔日凌晨12點半，才一同返回吳慷仁住家繼續續攤，越夜越美麗。

早在邵雨薇開唱前一天，吳慷仁就大方放閃，透露會到場支持，當天果然依約現身。（圖／攝影組）

4月30日晚間邵雨薇舉行「時光暫停」讚聲演唱會，男友吳慷仁特別提前於開唱前10分鐘和友人趕來，就怕錯失女友開金嗓的任何一首秒，全程在台下力挺。晚上9點43分，結束演唱會的邵雨薇在工作人員與粉絲簇擁之下，離開會場搭上了自己的白色進口休旅車離開，10分鐘車程後，來到大安區的威士忌酒吧下車，休旅車就先行離開，看來剛辦完演唱會的她，準備來個不醉不歸，好好放鬆自己。果不如其然，’直到隔日凌晨12點30分，才又見到邵雨薇走出酒吧，這時身邊則多了男友吳慷仁，這對情侶也十分遵守酒後不開車的原則，改搭乘計程車離開，途中先送剛剛一起陪同的工作人員回家後，計程車便直接返回吳慷仁的家，此時時間已是5月1日凌晨12點50分。

結束演唱會的邵雨薇在工作人員與粉絲簇擁之下，離開會場搭上了自己的白色進口休旅車離開。（圖／攝影組）

早在女友開唱前一天，吳慷仁出席活動就透露邵雨薇在他住院時經常出入家中幫忙照顧貓咪，看來兩人生活上早已關係密切，當時被問兩人是否有考慮關係更近一步？吳慷仁更直言：「結婚也是人生選項之一。」早已認定彼此。

演而優則歌的邵雨薇4月30日再開個唱，舉行「時光暫停」讚聲演唱會。 （圖／攝影組）

(中時新聞網)