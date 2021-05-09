【回憶殺】香港男星鄭伊健(伊麵)當年憑著電影《古惑仔》系列爆紅演藝圈，聲勢直逼「四大天王」張學友、劉德華、黎明、郭富城，未料他卻在事業最顛峰之際，捲入與邵美琪、梁詠琪的三角戀疑雲，從天王一夕淪為負心漢，事業大受打擊。然而知名作家倪匡之子倪震，就在多年後大爆鄭伊健、邵美琪分手內幕，更直言對鄭伊健佩服地五體投地。

主持TVB兒童節目出身的鄭伊健，1990年開始參與戲劇演出，並因拍攝電視劇《燃燒歲月》與當家花旦邵美琪相戀，由於當時鄭伊健只是個無名小卒，也讓這段女尊男卑的姊弟戀不被看好。飽受輿論壓力的他，始終不改對邵美琪的心意，不僅曾表示未來的老婆一定是邵美琪，還在邵美琪事業、健康皆陷低潮之際，公開許下會一生一世照顧女友的動人承諾。

鄭伊健與邵美琪相戀7年多，兩人從鄭伊健默默無聞一直交往到他拍攝電影《古惑仔》爆紅，當外界都看好小倆口會步入紅毯的時候，鄭伊健卻在1999年與梁詠琪合作音樂劇《仲夏夜狂想曲》傳出緋聞，「奪麵雙琪」三角戀轟動一時，鄭伊健更召開記者會坦承與邵美琪7年情緣盡，兩人已分手3個月，與梁詠琪的交往更讓他背上負心漢罵名，重挫其演藝事業。

邵美琪。(本報系資料照)

據悉，鄭伊健因為對邵美琪心懷愧疚，為彌補當年一生一世之承諾，甘願送出兩人名下近4000萬港幣（約1億4千萬台幣）房產。後來鄭伊健與女星蒙嘉慧結婚，邵美琪開設微博帳號的第一條PO文就是向舊愛獻上祝福，足見兩人在分手後仍保持良好關係。

鄭伊健、邵美琪分手多年後，倪震在專欄中大爆兩人分手內幕，他說1988年因拍電影認識人美個性又爽朗的邵美琪，後來1995年再次相遇，當時邵美琪已和鄭伊健交往，亦是杜琪峰旗下藝人，他也因為與杜琪峰合作動畫，經常有機會見到她，一行人有時會出去吃飯，「當時，看不出Maggie（邵美琪）身體有問題，但情緒卻波動得可以。或者，說得直接些，她神經質得可怕，會無端狂笑，也會無端呼喝人。很快，我就決定有她的飯局我都避席。」

倪震還說有兩個人讓他一直十分佩服，一位是對邵美琪始終不離不棄的杜琪峰，另一位就是鄭伊健，他說杜琪峰身為導演，肯用情緒化的好演員不奇怪，但鄭伊健作為親密男友，不知鄭伊健日子是怎麼過的，也從未有機會問過鄭伊健。倪震更直言鄭伊健、邵美琪情變，他從來不認為與梁詠琪有關，「他們的分手，其實早有條件上的必然性，梁詠琪，是隨機遇上的因素罷了。」

(中時新聞網)