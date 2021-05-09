一名「工地哥」近日發布8塊巧克力腹肌照，黝黑精實的身材吸引眾多女網友追捧，直呼「我可以」。原來這名工人被老闆吩咐，電梯保養好記得拍照回報，結果他對著電梯裡的鏡子自拍，雖遭老闆噹，卻意外在網路暴紅。

被女網友稱「工地哥」的原PO，在臉書社團「爆怨2公社」分享自拍照，沒想到效果奇佳，獲得以女性網友居多的廣泛迴響。他表示，因從事住宅工程，某天老闆要他完成保養後拍照回報，他便在電梯裡自拍了一張裸上半身的照片，不料老闆噹爆，「拎北叫你拍電梯，你自拍衝X小？」

照片曝光後，許多網友分享、討論，「這個體格很可以」、「我家電梯壞了，能請你來維修嗎」、「哪來的電梯，我只看到腹肌」、「可以分享膚色是怎麼曬的嗎」、「請問你有兼水電嗎」。

原PO從事老舊民宅翻修的拆除工作，他自述，工作地點通常是舊公寓或華廈；網友羨慕他一邊工作一邊健身，時間一久「腹肌就長出來了」。原PO也強調老闆對他們很不錯，只是有時候會嘴巴上虧兩句。

(中時新聞網)