擁有傲人上圍的性感網美辛尤里近日驚傳輕生，她在社群網站稱自己選擇走上絕路：「我自殺了，全都要怪這些新加坡人」，並PO出一名眼鏡男在病房下跪影片，疑似感情出現問題，讓粉絲都相當擔心她現在的身心狀況。

辛尤里8日先在IG留下遺言「我硬撐著活不是為了讓你們看笑話，我撐不下去了，這世界再見了」，之後更在臉書發文透露「我自殺了，全都要怪這些新加坡人，恭喜你們嘲笑我努力的生活成功了，在我在手術時，我一個五年的好友還要密我這位想在我面前強暴我閨蜜的朋友，問他要不要去唱k，還說我看到他們打砲也是正常，我在那痛苦的要死，你們在那笑我是吧」。

辛尤里自曝輕生。(圖／翻攝自辛尤里臉書)

辛尤里疑似感情出現問題。(圖／翻攝自辛尤里IG)

而從她PO出的限時動態看來，疑似是感情出現問題，「從完好如（無）缺的我，變成一無所有的心靈，這種的感情欺凌很可怕」，她也預告過幾天會公開一個新加坡騙子的故事，並曬出自己兩隻手包滿紗布的照片。

辛尤里控眼鏡男毀她一生。(圖／翻攝自辛尤里IG)

她也曝光一段5秒影片，是一個穿著藍色襯衫的眼鏡男拿手機在病房下跪的模樣，她還公開和眼鏡男的親密合照，「謝謝你把我毀的（得）徹底」，並把自家地址公開，「這是我現在地址，如果我突然消失了要在這找我。」言語間都充滿絕望。粉絲見狀也相當擔心她，紛紛留言安慰「要多想你女兒和自己」、「千萬別做傻事」、「冷靜處理，畢竟愛你的人還是很多」。

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