40歲林姓女子透過健康檢查發現自己的三酸甘油酯高達480mg/dl，總膽固醇也高達262mg/dl，她相當驚訝，覺得身體沒有不舒服的症狀，怎麼指數會超標？回推自己飲食情況，除無法抗拒甜食的誘惑，且常擔心食物沒吃完浪費，幾乎每天都努力把飯菜吃光，導致BMI逼近27。

●血脂 包括總膽固醇和三酸甘油酯

衛生福利部南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，血脂是血清裡脂肪的簡稱。主要包括總膽固醇（Total Cholesterol, TC）和三酸甘油酯（或稱中性脂肪，TG)。膽固醇功能是製造身體細胞膜的重要材料，和協助製造荷爾蒙的原料之一；三酸甘油脂則是維持身體所需的營養與能量。

臨床上，當抽血報告呈現：總膽固醇> 200、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）>130、三酸甘油脂>200、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）<40，就符合高血脂症的定義了。

●預防高血脂 飲食均衡、適度運動為上策

預防勝於治療。根據國民健康署對預防高血脂的建議為：定期健檢、飲食均衡、適度運動、戒除菸酒等良好之生活習慣。也提醒民眾，食物不要準備過量，避免因為擔心食物吃不完浪費，而努力吃到過量。

身體無不適，就醫發現高血脂，醫師點出，若是吃飯時準備過多食材，又怕浪費而勉強吃完，這個習慣會害人肥油狂囤，引發高血脂。(示意圖/常春月刊提供)

醫生提醒，一旦已診斷為高血脂症，除了改變既有生活習慣，目前西醫而言，最有效的降血脂藥物是史達汀類（Statins）；研究顯示，可降低血中膽固醇，減少心肌梗塞、中風、甚至死亡的風險，常見副作用為肌肉痛、肝功能異常。

●中醫治療高血脂 健脾化痰、調補肝腎、活血化瘀

賴卉蓮表示，古代中醫並沒有「高血脂症」的名詞，但根據臨床表現，高血脂症屬「痰濁瘀滯」範疇，多因飲食不節、過食肥甘厚味，導致脾的運化功能失調，痰濁內積；常以健脾化痰、調補肝腎、活血化瘀法治療，臨床上常用的中藥包括山楂、澤瀉、丹參、決明子等。

高血脂患者建議應找專業醫師進行診療，除了遵從醫囑，規律返診，賴卉蓮提醒，應養成良好生活作息及飲食習慣，才有助於改善高血脂。

(中時新聞網)