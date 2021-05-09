北美負鼠是常見的有袋類動物，外型常被誤會成大老鼠。（美聯社資料照）

紐約大都會最近為了一隻老鼠幾乎爆發內部矛盾，8日主場迎戰響尾蛇，游擊手林鐸(Francisco Lindor)、二壘手麥尼爾(Jeff McNeil)於攻守換場時消失在通往更衣室的走廊裡。不久之後大批隊友與教練進去關切，引起不小騷動，疑似是林鐸與麥尼爾發生衝突。

林鐸說：「我告訴麥尼爾，我從沒看過紐約的老鼠，所以我們就衝下去看了老鼠，然後他就發火了。他說這不是老鼠，這是浣熊。我就跟他說才怪，這明明是該死的老鼠。我們就這樣爭執不下，真是瘋狂。」

身為波多黎各人，2011年加盟克里夫蘭印地安人，林鐸季外才來到大都會，大概沒看過紐約老鼠。據他所說只是想開開眼界，沒想到紐約老鼠居然跟浣熊一樣肥。麥尼爾澄清：「信不信由你們，我當時說那是負鼠。」北美負鼠體型介於浣熊與老鼠之間，同樣會在市區出沒，性情膽小且不是齧齒動物。

說了這麼多恐怕也沒人信，因為林鐸與麥尼爾7局上守備時發生溝通不良，響尾蛇一顆滾地球打到游擊防區，兩人差點相撞，被打者跑成內野安打。這才是他們吵架的原因，況且第一個衝進去當和事佬的是外野手史密斯(Dominic Smith)，他平時最怕老鼠了。

《紐約郵報》大篇幅刊登這則故事，還附上老鼠的照片，總教練羅哈斯(Luis Rojas)、總管史考特(Zack Scott)都有點不悅，「哪裡有什麼老鼠？這件事有點被報導過頭了。」但是大都會球員似乎很愛，有人堅稱自己真的看到負鼠，也有人反駁只是肥老鼠。

(中時新聞網)